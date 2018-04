Mae Canolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd yn dweud eu bod yn ceisio datrys problem gyda'i gwefan, wrth i bobl geisio prynu tocynnau ar gyfer cyngherddau Eisteddfod Genedlaethol 2018.

Aeth tocynnau ar gyfer y cyngherddau ar werth am 08:30 fore Mawrth, ond mae nifer o bobl wedi troi at wefannau cymdeithasol i fynegi eu rhwystregaeth eu bod yn cael trafferthion.

Dywedodd Yr Eisteddfod Genedlaethol bod y ganolfan yn cael nifer fawr o ymholiadau, gan ddweud wrth bobl am ddyfalbarhau.

Mewn datganiad, dywedodd yr Eisteddfod: "Gan mai yng Nghanolfan y Mileniwm y cynhelir gweithgareddau'r Eisteddfod eleni mae'r cytundeb rhwng yr Eisteddfod a'r Ganolfan yn nodi mai'r Ganolfan sydd yn gyfrifol am werthu'r tocynnau ar ei sustem eu hunain.

"Mae'r Ganolfan yn gwneud popeth o fewn eu gallu i ddelio gyda'r sefyllfa sydd wedi codi heddiw, ac maent yn ymateb i'r cwynion ar y gwefannu cymdeithasol.

"Mae'r Eisteddfod hefyd wedi derbyn sawl galwad ffôn gan bobl sydd yn ceisio prynu'r tocynnau gan egluro iddynt mai sustemau'r Ganolfan sy'n methu delio gyda'r prysurdeb.

"Yr ydym yn ymddiheuro i'n cefnogwyr am yr oedi hyn, ond yr ydym yn falch iawn fod y galw am y tocynnau yn argoeli'n dda am wythnos gofiadwy yn y Bae ym mis Awst."

Mae modd archebu tocynnau dros y ffôn o 10:00 ymlaen.

Mynd heibio i neges Twitter rhif @YGanolfan Bore da Steddfodwyr! Rydyn ni’n ceisio datrys problem gyda’r wefan ar hyn o bryd. Diolch am fod yn amyneddgar! — Canolfan Mileniwm Cymru (@YGanolfan) 3 Ebrill 2018

Cafodd manylion y cyngherddau eu cyhoeddi wythnos diwethaf, sy'n cynnwys perfformiadau gan Syr Bryn Terfel a Geraint Jarman.

Mynd heibio i neges Twitter rhif @Wenglishy Sori dim amynedd ar ol, deall y sefyllfa, fydd rhaid trio’r ffon am 10 felly. Peryg i mi daflu’r cyfrifiadur trwy’r ffenest ar hyn o bryd! Hahaha — Helen Rice (@Wenglishy) 3 Ebrill 2018

Mae cyfrif Twitter y Ganolfan wedi bod yn ymddiheuro i bobl am yr anghyfleustra gydol y bore, ac mae llefarydd ar ran y Ganolfan wedi cyhoeddi datganiad sy'n dweud: "Rydyn ni wedi arfer ar gynnal sioeau poblogaidd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ac wedi paratoi yn drylwyr ar gyfer cyngherddau'r Eisteddfod sydd wedi mynd ar werth bore heddiw.

"Serch hynny, mae problem dechnegol wedi golygu bod rhai o'n cwsmeriaid yn cael trafferth wrth archebu tocynnau ar gyfer sioeau penodol. Rydyn ni'n deall eu rhwystredigaeth ac mae ein timau yn gweithio'n galed er mwyn datrys hyn cyn gynted â phosib."