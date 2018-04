Image caption Fe sefydlodd Owain Arwel Hughes y Proms Cymreig yn 1986

Mae sylfaenydd y Proms Cymreig, Owain Arwel Hughes, yn dweud ei fod wedi cael ei "frifo" gan benderfyniad Llywodraeth Cymru i ddod â'u cefnogaeth i'r digwyddiad i ben.

Yn ôl Mr Hughes mae cais yr ŵyl gerddorol yng Nghaerdydd am nawdd o £30,000 oddi wrth y llywodraeth wedi cael ei wrthod, ac maen nhw'n dangos "diffyg parch" i'r proms.

Eleni bydd y proms yn dychwelyd i Gaerdydd am y 33ain mlynedd, a bydd manylion y cyngherddau'n cael eu cyhoeddi dydd Mercher.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru nad yw'r proms yn gymwys am nawdd am nad ydyn nhw'n cyrraedd yr holl ofynion, yn enwedig o ran denu ymwelwyr o du allan i Gymru ac ychwanegu at yr economi.

Diffyg parch yn 'brifo'

Yn ôl Mr Hughes, ni fydd y penderfyniad yn effeithio ar y digwyddiad eleni, fydd yn Neuadd Dewi Sant rhwng 21-28 Gorffennaf.

Mae'r Proms Cymreig wedi wynebu sawl her ariannol yn y blynyddoedd diweddar, ac mae'r arweinydd wedi gorfod mynd i'w boced ei hun er mwyn sicrhau sawl perfformiad yn y gorffennol.

Yn 2015 a 2016 cafodd y Proms Cymreig nawdd ariannol gwerth £50,000 gan y llywodraeth, cyn i hwnnw ostwng i £30,000 y llynedd.

Dywedodd Mr Hughes wrth BBC Cymru: "Ers mis Medi diwethaf, rydw i wedi dilyn yr holl ganllawiau yn drwyadl, gan gynnwys eu cyngor i ofyn yn benodol am swm bach o arian sef £30,000.

Image copyright Y Proms Cymreig Image caption Bydd rhaglen berfformiadau y Proms Cymreig yn cael ei gyhoeddi ddydd Mercher

"Dyw hyn ddim am yr arian yn unig, er bod hynny'n helpu.

"Beth sy'n brifo'n fwy na dim ydy diffyg diddordeb a diffyg parch Llywodraeth Cymru tuag at y Proms Cymreig, yn enwedig o ran ei ddylanwad ar gerddoriaeth Gymreig a'r elfen addysgol.

"Fodd bynnag, dwi wrth fy modd gyda'r rhaglen o ddigwyddiadau eleni, ac mae'r cynnwys cyffrous, dramatig a chyfredol eisioes wedi denu llawer o ddiddordeb, ac mi fydd y Proms Cymreig yn llwyddiant ac yn parhau i'r dyfodol, er gwaethaf diffyg cefnogaeth y llywodraeth."

'Nawdd yn anhebygol eleni'

Mewn datganiad, dywedodd Llywodraeth Cymru bod y Proms Cymreig "wedi derbyn llawer iawn o gefnogaeth yn y gorffennol" a bod y trefnwyr wedi cael gwybod llynedd bod "nawdd yn anhebygol eleni am fod cyllidebau wedi cael eu torri ac roedden ni'n eu hannog i chwilio am nawdd a chefnogaeth gan y sector breifat".

"Rydyn ni'n falch bod rhaglen y Proms Cymreig eleni yn denu diddordeb yn barod, ond nid yw'r digwyddiad yn cyrraedd yr holl ofynion ar gyfer nawdd Digwyddiadau Mawr, yn enwedig o ran denu ymwelwyr o du hwnt i Gymru, codi proffil Cymru yn rhyngwladol neu gyfrannu at yr economi Gymreig.

"Rydyn ni'n deall bod y penderfyniad yma'n mynd i siomi'r trefnwyr, ond rydyn ni'n dymuno pob llwyddiant i'r Proms Cymreig eleni ac yn y dyfodol."