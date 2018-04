Ateb y Galw: Golygydd BBC Radio Cymru, Betsan Powys

Betsan Powys, golygydd BBC Radio Cymru a'r cyn-olygydd gwleidyddol, sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma, wedi iddi gael ei henwebu gan Tommo yr wythnos diwetha'.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Un o'r cynhara' yw bod yn dost ar gwch pysgota mecryll oddi ar arfordir Brixham ac erfyn 'Man, man, please take me back to the side'.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Hync y dosbarth yn Ysgol Bryntaf, sef John Parry Jones. Mae hyn yn mynd i ddod fel bach o sioc i John 'sen i'n ame.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Pan o'n i'n ohebydd ifanc ar fy nhrip tramor cyntaf i adrodd am y newyn yn Somalia, fe wnes i ffilmio darn yn siarad i'r camera ar bwys gwraig oedd yn agos iawn at farw. Trio cyfleu difrifoldeb y sefyllfa o'n i, ond nawr, dwi'n gwrido a phoeni bod dweud y stori wedi dangos diffyg parch at rywun oedd yn amlwg yn dioddef.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Tra'n gwylio rhaglen Patrick Kielty, My Dad, the Peace Deal and Me. Mae'n llygaid i'n llenwi rownd y ril, â bod yn onest.

Image caption Roedd y rhaglen 'My Dad, the Peace Deal and Me' yn edrych ar lofruddiaeth tad y cyflwynydd Patrick Kielty gan unoliaethwyr yng Ngogledd Iwerddon yn 1988

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Cyrraedd bob man yn hwyr.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Ogof Pafiland ar Benrhyn Gŵyr. Ar ôl trio - a methu - cyrraedd yr ogof ddwywaith, fe lwyddon ni guro'r llanw a dringo i'w chrombil hi'r trydydd tro. Mae dychmygu bod teulu wedi eistedd yno 30,000 o flynyddoedd yn ôl yn syllu ar olygfa reit wahanol - ond â'r un creigiau o'u cwmpas - yn beth aruthrol o bwerus.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Yn Efrog Newydd gyda Côrdydd. Canu yn barchus yn Neuadd Carnegie, yna canu'n llai parchus mewn bar coctêls crand oedd yn troi'n raddol ar ei echel. Fe ddaeth rywun draw a holi 'Are you the cast of Lion King?' Buon ni'n chwerthin nes bod ni'n dost.

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Greddfol, penderfynol, gobeithiol.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

A Prayer for Owen Meaney gan John Irving.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

Diod-dweud-diolch gyda John Irving. Dwi wedi ymgolli yn llwyr yn ei lyfrau ers yn f'ugeinie cynnar, a dwi'n mynd ar fy mhen i'r siop pan fydd e'n cyhoeddi nofel newydd. Licen i gyfleu wrth y boi faint o bleser mae ei sgwennu wedi'i roi i fi.

Image copyright Getty Images Image caption Hoffai Betsan gael diod gyda'r awdur John Irving, i ddiolch iddo am yr effaith mae ei lyfrau wedi eu cael arni

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Dwi'n saethu gyda bwa a saeth ac wedi dod yn aelod o glwb saethyddiaeth yn ddiweddar. Ffocws ar ddim byd ond y targed papur, gollwng stêm - dwi wrth fy modd!

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Pallu credu bod y diwedd yn dod!

Beth yw dy hoff gân a pham?

Y gân sy'n cael ei chwarae drosodd a throsodd yn y car ar hyn o bryd yw Anybody Have a Map o'r sioe gerdd Dear Evan Hansen. Dylanwad merch yn ei harddegau a geiriau sy'n cyffwrdd.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Cigach oer, cawl Mam, hufen iâ Dylan.

Image caption Does dim syndod fod Betsan wrth ei bodd â Dinbych-y-Pysgod

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Ein ffrind Ann o Ddinbych-y-Pysgod, am mai ei chartre' hi sydd â'r olygfa fwya' hudolus y gwn i amdani.

Pwy sydd yn Ateb y Galw wythnos nesaf?

Dewi 'Corn' Griffiths