Image copyright Pete Fowler / Cymru Ryfedd a Chyfareddol

Mae murlun 50 troedfedd o uchder wedi ei osod ar y Tŵr Dŵr y tu allan i Orsaf Rheilffordd Caerdydd Canolog.

Mae'r murlun wedi ei ysbrydoli gan rai o chwedlau enwocaf Cymru, yn benodol Y Mabinogion.

Pete Fowler sydd yn gyfrifol am ddarlunio'r darn - artist sydd yn fwyaf adnabyddus am ei waith celf ar gloriau albymau y Super Furry Animals.

Cafodd y darn ei gomisiynu fel rhan o ddathliadau Blwyddyn y Chwedlau 2017, a bydd yn cael ei arddangos drwy gydol 2018.

Image copyright Pete Fowler / Cymru Ryfedd a Chyfareddol Image caption Mae'r murlun yn 50 troedfedd o uchder

'Hanesion hudolus a rhyfedd'

Pwrpas Murlun y Tŵr Dŵr yw dathlu Cymru Ryfedd a Chyfareddol yng nghalon y brif ddinas.

Mae'r celf yn cynnwys sawl cymeriad adnabyddus, gan gynnwys Bendigeidfran, Blodeuwedd a Rhiannon.

Yn ystod Hydref 2017, aeth Pete Fowler a 30 o awduron ar daith i ddarganfod straeon i'w dathlu drwy greu gweithiau celf.

Cafodd y murlun ei ddadorchuddio gan Llenyddiaeth Cymru, mewn partneriaeth â Cadw.

'Wrth ein bodd'

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: "Rydym wrth ein bodd o allu arddangos chwedlau unigryw a chymhellol Cymru mewn lleoliad mor drawiadol.

"Mae'n gyfle gwych i allu rhannu ein chwedlau a'n treftadaeth lenyddol gyda miloedd o ymwelwyr i Gymru, ac mae'n diolch yn fawr i'n holl bartneriaid am bob cymorth i wneud hyn mewn ffordd hygyrch a chyfoes."

Mae posib gweld mwy o wybodaeth am y prosiect drwy gyfeirio at wefannau Llenyddiaeth Cymru a Gwlad y Chwedlau.