Mae dyn 49 oed wedi cael ei gludo mewn hofrennydd i'r ysbyty gydag anafiadau difrifol wedi damwain ffordd ger Pwllheli.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r A499 yn ardal Penrhos tua 17:20 brynhawn Gwener wedi adroddiadau o wrthdrawiad rhwng beic modur a thractor.

Mae'r beiciwr modur yn cael triniaeth mewn ysbyty yn Stoke ac mae ei anafiadau'n cael eu disgrifio fel rhai sy'n peryglu bywyd.

Mae'r ffordd ar gau ac mae traffig yn cael ei ddargyfeirio.

Dywedodd y Sarjant Jason Diamond o'r Uned Blismona Ffyrdd eu bod yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a welodd y digwyddiad, neu allai fod wedi gweld un o'r ddau gerbyd yn cael ei yrru cyn y gwrthdrawiad.

"Hefyd, pe bai gan unrhyw luniau dash cam fe hoffwn glywed ganddyn nhw."

Mae modd rhoi gwybodaeth trwy ffonio 101 gan grybwyll y cyfeirnod W050519.