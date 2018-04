Mae Aelod Seneddol Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts yn dweud ei bod hi'n bwysig herio achosion o fwrw sen a gwawdio siaradwyr Cymraeg.

Ddydd Mawrth, cafodd dadl ei chynnal yn Neuadd San Steffan, wedi i sylwadau gan golofnydd dadleuol y Sunday Times, Rod Liddle, godi gwrychyn nifer o bobl.

Yn ystod y drafodaeth, beirniadodd Stuart Andrew AS, gweinidog yn Swyddfa Cymru sylwadau Mr Liddle gan ddweud y byddai'n ysgrifennu llythyr at y Sunday Times, ond gwrthododd alwad am newid y ddeddf i warchod yr iaith Gymraeg.

Yn ôl Ms Saville Roberts, mae gwawdio'r iaith Gymraeg wedi taro hyder y Cymry dros genedlaethau.