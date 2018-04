Image copyright Huw Evans picture agency Image caption Y tro diwethaf i Fangor ennill Uwch Gynghrair Cymru oedd yn 2011

Mae Clwb Pêl-droed Dinas Bangor yn dweud eu bod am herio penderfyniad y Gymdeithas Bêl-droed i wrthod trwydded fyddai ei angen i chwarae yn yr Uwch Gynghrair y tymor nesaf.

Daeth penderfyniad ddydd Iau y byddai'r clwb yn disgyn o'r gynghrair am y tro cyntaf erioed wedi iddyn nhw fethu yn eu hapêl am drwydded ddomestig.

Fe wnaeth y clwb orffen yn ail yn yr Uwch Gynghrair ar ôl trechu'r Bala yng ngêm ola'r tymor nos Wener.

Dywedodd y clwb eu bod wedi methu cael trwydded oherwydd problemau gyda'u gwybodaeth a'u datganiadau ariannol.

'Achos cryf'

"Mae llawer o sylw a dyfalu wedi bod yn gysylltiedig â gwrthod trwydded ddomestig ac Ewropeaidd y clwb ar gyfer tymor 2018/19," meddai'r clwb mewn datganiad ddydd Sadwrn.

"Fel clwb byddwn yn gwneud popeth yn ein gallu i wrthdroi hyn.

"Rydyn ni'n trafod gyda chynrychiolwyr cyfreithiol i herio penderfyniad CBDC dros benderfyniad archwilydd, allai gostio canoedd o filoedd o bunnau i'r clwb.

"Mae'n rhaid i ni wneud popeth posib i roi i'n cefnogwyr yr hyn maen nhw'n ei haeddu, yn ogystal ag ychwanegu at ein hanes a'n llwyddiant anhygoel.

"Rydyn ni fel clwb yn teimlo bod gennym achos cryf i gymryd hyn ymhellach."

Ddydd Iau fe lwyddodd Llanelli i ennill trwydded ar ôl apelio, gan olygu y byddan nhw nawr yn cael eu dyrchafu o Gynghrair y De.

Fe wnaeth Cei Connah, oedd hefyd wedi methu â chael trwydded ar yr ymgais gyntaf, lwyddo gyda'u hapêl hwythau.