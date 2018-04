Image copyright @Cymraeg Image caption Mae cymeriadau y Siarter, Seren a Sbarc, yn annog plant i ddefnyddio'r iaith ar yr iard, yn y cartref ac yn y dosbarth

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cystadleuaeth i blant cynradd a fydd yn rhoi cyfle iddyn nhw ennill gwyliau byr i'r teulu yn Llangrannog neu Glan-llyn ond y prif nod yw sicrhau bod plant yn defnyddio'r Gymraeg wrth gymdeithasu.

Mae'r gystadleuaeth yn cefnogi rhaglen Siarter Iaith Llywodraeth Cymru.

Yr hyn sy'n rhaid i blant ei wneud yw chwilota am sticeri arbennig sydd wedi eu gosod yn ffenestri busnesau Pwllheli, Abertawe a'r Bont-faen.

Mae busnesau yn y tair tref wedi gosod sticer yn cynnwys cymeriadau y Siarter Iaith, Seren a Sbarc, yn eu ffenestri.

O ddydd Llun 30ain Ebrill hyd ddydd Llun 7ed Mai, gall plant oed cynradd a'u teuluoedd chwilio am y sticeri hyn, tynnu llun o un neu fwy a'u rhannu gyda'r hashnod #SiarterIaith ar dudalennau Facebook ac Instagram "Cymraeg", ar Twitter @Cymraeg, neu drwy ebostio cymraeg@llyw.cymru.

'Defnyddio'r Gymraeg y tu allan i'r ysgol'

Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap a bydd yn derbyn gwyliau byr i deulu - naill ai dwy noson i deulu yng nghanolfan weithgareddau awyr agored Glan-llyn, Y Bala, neu yng nghanolfan weithgareddau Llangrannog.

Mae'r wobr wedi cael ei rhoi gan fudiad yr Urdd.

Dywedodd Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan: "Cyflwynwyd y Siarter Iaith er mwyn annog plant i ddefnyddio'r Gymraeg y tu allan i'r ysgol.

"Trwy lansio'r gystadleuaeth hon mewn tair tref, rydym yn ymgysylltu â busnesau lleol ac yn ymestyn y cyfleoedd hyn i ddefnyddio'r Gymraeg hyd yn oed ymhellach.

"Bydd y busnesau sy'n cymryd rhan yn cael eu hannog i siarad â phlant sy'n ymweld â nhw yn Gymraeg, hyd yn oed os mai dim ond ychydig o eiriau neu ymadroddion sydd ganddynt."

Mae Daniel a Jadie Hart, sy'n ddi-Gymraeg, yn byw yn Abertawe gyda'u tri phlentyn, Joshua, Kailen a Faye.

Mae Joshua yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gŵyr a Kailen a Faye yn ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin.

Dywedodd Daniel Hart: "Dwi'n meddwl y gallai busnesau'n wneud mwy i hyrwyddo siarad Cymraeg.

"Fodd bynnag, rwy'n credu fod perchnogion busnesau di-Gymraeg yn ofni cyfarch pobl sy'n defnyddio'r iaith rhag ofn y bydd yn arwain at gymryd yn ganiatáol y byddant yn gallu siarad â'r cwsmer yn hollol rhugl.

"Gobeithio y bydd clywed mwy o bobl yn siarad Cymraeg mewn busnesau lleol yn annog ein plant i siarad mwy o Gymraeg y tu allan i'r ysgol."

Dywedodd Bethan Roberts sy'n berchen ar fusnes Oriel Pwlldefaid ym Mhwllheli: "Roeddwn i'n awyddus i'r busnes gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon gan fy mod i'n cefnogi unrhywbeth sy'n ceisio hybu'r defnydd o'r Gymraeg.

"Er bod plant yr ardal i gyd yn deall ac yn gallu siarad Cymraeg, dwi yn gweld rhai plant y dyddiau yma yn dueddol o ddechrau eu sgyrsiau yn Saesneg yn hytrach na'r Gymraeg.

"Ond unwaith i chi siarad â nhw yn y Gymraeg, maent yn newid yn syth. Ry'n ni'n edrych ymlaen i'w croesawu i'r siop yn ystod y gystadleuaeth hon."