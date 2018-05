Anrhydeddau'r Orsedd: Y de

Image copyright Iolo Penri Image caption Yr Orsedd ar faes Eisteddfod Môn 2017

Mae Gorsedd y Beirdd wedi cyhoeddi rhestr o'r unigolion fydd yn cael eu hanrhydeddau yn 2018.

Mae dros 40 ar y rhestr eleni, sydd medd yr Orsedd "yn gyfle i roi clod i unigolion o bob rhan o'r wlad am eu cyfraniad arbennig i Gymru, y Gymraeg ac i'w cymunedau lleol ar hyd a lled Cymru".

Dyma'r rhai o'r De fydd yn cael eu hurddo yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd fis Awst:

GWISG WERDD

Image caption Cafodd anrhydedd Geraint Jarman ei gyhoeddi yn 2017, ond bydd yn cael ei urddo ym Mae Caerdydd fis Awst

Geraint Jarman

Mae cyfraniad Geraint Jarman, Caerdydd, fel cyfansoddwr a bardd wedi cael dylanwad parhaol a phellgyrhaeddol ar ddiwylliant Cymru. Mae'n rhan allweddol o'r sîn Gymraeg ers dros 40 mlynedd, gan gyhoeddi dwy gyfrol o farddoniaeth ynghyd â 18 o recordiau hir rhwng 1976 a 2016. Yn ddi-os, mae'n un sydd wedi cyfrannu cymaint i gerddoriaeth Gymraeg yng Nghymru, gyda chenedlaethau o unigolion a bandiau wedi'u dylanwadu ganddo ac wedi mwynhau'i gerddoriaeth drwy'r blynyddoedd.

Terry Dyddgen-Jones

Yn wreiddiol o Sir Gâr, mae Terry Dyddgen-Jones, Caerdydd yn fwyaf adnabyddus fel un o gyfarwyddwyr drama blaenaf teledu rhwydwaith, ac wedi cynhyrchu ffilmiau ar gyfer BBC ac ITV. Mae wedi cyfarwyddo dros 200 o benodau o'r opera sebon Coronation Street, ac mae hefyd yn adnabyddus yng Nghymru am gyfarwyddo cyfresi Parch a Byw Celwydd, ynghyd â'i waith fel uwch-gynhyrchydd Pobol y Cwm.

Image caption Mae Dylan Foster Evans yn bennaeth ar Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd

Dylan Foster Evans

Pennaeth Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yw Dylan Foster Evans, Caerdydd, ac mae ei gyfraniad at yr iaith ym myd addysg yn helaeth, yn lleol a chenedlaethol. Yn aelod o Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, chwaraeodd rôl flaenllaw yn nifer o ddatblygiadau'r sefydliad, gan gynnwys y Dystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg. Mae'n arbenigwr ar hanes yr iaith, ei llenyddiaeth a'i diwylliant yng Nghaerdydd, ac fe gydnabyddir ei rôl amlwg wrth ffurfio hunaniaeth gymysg ac amlhiliol y brifddinas.

Image copyright Llun Teulu Image caption Bydd Gwyn Griffiths, fu farw ddiwedd Ebrill, yn cael ei gydnabod am ei gyfraniad fel hanesydd, newyddiadurwr a'i waith cyswllt rhwng Cymru a Llydaw

Gwyn Griffiths

Anrhydeddir Gwyn Griffiths, Pontypridd gan Orsedd y Beirdd am ei gyfraniad unigryw fel hanesydd, newyddiadurwr ac fel un o'r dolenni pwysicaf yn y berthynas rhwng Cymru a Llydaw. Roedd hefyd yn adnabyddus fel awdur, golygydd, cyd-olygydd neu gyfieithydd o leiaf 25 o gyfrolau. Un o'i nodweddion amlwg oedd ei barodrwydd i gynorthwyo myrdd o unigolion a mudiadau, a hynny'n gwbl wirfoddol ar hyd y blynyddoedd. Bu farw Gwyn Griffiths ddiwedd Ebrill eleni.

Don Llewellyn

Bu Don Llewellyn, Pentyrch, Caerdydd yn gweithio i gwmni HTV am flynyddoedd, gan ennill mwy nag un BAFTA am ei waith. Ond, fe'i hanrhydeddir gan Orsedd y Beirdd am ei gyfraniad i'w gymuned. Mae'n lladmerydd pwysig dros y Gymraeg yn lleol, ac yn arbenigwr ar dafodiaith Y Wenhwyseg ac ar hanes ei ardal. Fe'i gwahoddir yn gyson i siarad gyda chymdeithasau lu am ei wybodaeth drylwyr. Bu hefyd yn gapten a llywydd y clwb rygbi lleol ym Mhentyrch, ac yn arwain yr ymgyrch i godi neuadd bentref, sydd bellach yn adnodd gwerthfawr yn lleol.

Dafydd Parri

Yn wreiddiol o Benrhyn Llŷn, mae Dafydd Parri, Caerdydd yn derbyn yr anrhydedd am ei waith fel cynhyrchydd teledu ynghyd â'i waith gwirfoddol ym maes cerddoriaeth a bandiau pres am flynyddoedd lawer. Bu hefyd yn gwirfoddoli'n gyson gyda'r Eisteddfod Genedlaethol, ac ef yw Cadeirydd Pwyllgor Technegol yr Eisteddfod eleni. Mae'n rhan o dîm sydd wedi sefydlu band pres newydd yn y brifddinas - Band Pres Taf - sy'n gobeithio cystadlu am y tro cyntaf yn yr Eisteddfod yng Nghaerdydd eleni.

GWISG LAS

Image caption Mae John Hardy'n llais cyfarwydd ar BBC Radio Cymru

John Hardy

Yn wreiddiol o Fangor, mae John Hardy, Caerdydd yn llais ac wyneb cyfarwydd ar y cyfryngau yng Nghymru. Bu'n darlledu am bron i 40 mlynedd, ac ar hyn o bryd mae'n gwmni i fore-godwyr y genedl ar Radio Cymru yn ystod yr wythnos. Mae'n adnabyddus iawn am ei waith yn y byd chwaraeon, gan sylwebu ar dros 200 o gemau rhyngwladol ar Radio Cymru, ond mae hefyd wedi gweithio mewn nifer o feysydd eraill gan gynnwys pob math o adloniant. Mae ei gyfraniad i fyd darlledu yng Nghymru yn sylweddol, a braf yw ei anrhydeddu am hynny eleni.

Paul Hopkins

Mae Paul Hopkins, Llanilltud Fawr ar frig ei alwedigaeth fel bargyfreithiwr. Fel Arweinydd Cylchdaith Cymru, sy'n swydd etholedig a di-dâl, mae ei gyfrifoldebau a'i gyfraniad i fyd y gyfraith yng Nghymru yn enfawr. Mae'n cynrychioli'r proffesiwn mewn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU, yr Arglwydd Prif Ustus, yr Arglwydd Ganghellor, Cwnsleriaid Cyffredinol Cymru a Lloegr a Gwasanaeth yr Erlyniaeth Cymru. Mae hefyd yn cynrychioli bargyfreithwyr Cymru ar Gyngor y Bar.

Anne Innes

Llwyddodd Anne Innes, Caerdydd i godi dros £100,000 tuag at Ymchwil y Galon, ac fe'i hanrhydeddir gan Orsedd y Beirdd am ei gwasanaeth gwirfoddol cwbl nodedig dros achosion da. Yn dilyn salwch ei gŵr yn 1982, pan dderbyniodd galon newydd yn Ysbyty Harefield, penderfynodd fynd ati o ddifri i godi arian a chefnogi achosion da. Ei nodweddion yw argyhoeddiad, brwdfrydedd a'r penderfyniad i ddal ati, a thrwy hyn mae achosion da yng Nghymru a thu hwnt wedi elwa'n sylweddol iawn o'i chymorth a'i chefnogaeth dros y blynyddoedd.

Gwyneth Briwnant Jones

Image caption Athrawes gynradd yw Alaw Le Bon, sy'n dod yn wreiddiol o Gaernarfon

Mae cyfraniad Gwyneth Briwnant Jones, Caerdydd i'w weld mewn dau faes gwahanol - y byd addysg drwy'i gyrfa broffesiynol, a'r byd iechyd drwy'i gwaith gyda Chyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a'r Fro, ynghyd â llu o gyrff iechyd eraill. Bu'n ymwneud gyda datblygu safle Ysbyty Brenhinol Caerdydd, ailwampio'r gwasanaethau i famau a babanod ac ailwampio'r gwasanaethau iechyd meddwl, yn ogystal â nifer o wasanaethau a phynciau eraill. Yn wreiddiol o Ddyffryn Aman, mae wedi gwasanaethu'i chymuned a Chymru yn wirfoddol a phroffesiynol am flynyddoedd lawer.

Alaw Le Bon

Yn wreiddiol o Gaernarfon, mae Alaw Le Bon, Y Barri yn gweithio fel athrawes gynradd mewn ysgol Gymraeg yng Nghaerdydd, gan gymryd pob cyfle i rannu'i diddordeb yn y 'Pethe' gyda'r disgyblion ifanc. Bu'n gweithio fel arweinydd Cylchoedd Chwarae'r Haf dros Fenter Caerdydd, ac mae hefyd yn groesawydd cyfrwng Cymraeg yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Mae wedi chwarae rhan ganolog yn y gwaith o godi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer ymweliad yr Eisteddfod â Chaerdydd, gan ymgyrchu'n frwdfrydig a dygn am fisoedd lawer yng ngorllewin y ddinas.

Image caption Mae Helen Middleton yn cael ei hurddo am ei chyfraniad i ardal Y Fenni

Helen Middleton

Bu Helen Middleton, Y Fenni yn aelod blaenllaw o'r tîm a sicrhaodd Eisteddfod lwyddiannus yn Sir Fynwy a'r Cyffiniau yn 2016. Yn wir, mae'n anodd meddwl am unrhyw un sydd wedi cyfrannu mwy i ardal Y Fenni o ran Cymreictod ar hyd y blynyddoedd. Yn enedigol o Aberangell, mae Helen yn rhan allweddol o'r gymuned Gymraeg yn ei hardal. Gan weithio'n dawel a chadarn, mae'n rhoi'n hael o'i hegni a'i hamser i gefnogi a hybu gweithgareddau Cymraeg y fro.

Image caption Mae Eleri Rees yn Farnwr Preswyl Llys y Goron Caerdydd

Eleri Rees

Yn wreiddiol o Landre, Ceredigion, mae Eleri Rees, Caerdydd erbyn hyn yn Uwch Farnwr Cylchdaith ac yn Farnwr Preswyl Llys y Goron, Caerdydd. Bu'n Farnwr Cylchdaith er 2002, a hi hefyd yw'r Barnwr Cyswllt dros yr Iaith Gymraeg, gan gadeirio'r gweithgor a sefydlodd y drefn sy'n adlewyrchu'n ymarferol yr egwyddor o gydraddoldeb ar gyfer y Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg yn unol â Deddf Iaith 1993. Mae'n Gofiadur Caerdydd er 2012, a hi yw'r ferch gyntaf i'w phenodi i'r swydd ddylanwadol hon.

Image copyright Huw Evans picture agency Image caption Mae Jamie Roberts wedi ennill 94 cap dros Gymru

Jamie Huw Roberts

Mae Jamie Huw Roberts, Caerdydd yn un o sêr mwyaf y byd rygbi yng Nghymru ers degawd a mwy. Enillodd 94 o gapiau dros Gymru ac mae wedi chwarae ar ddwy daith gyda'r Llewod. Mae'n arddel ei Gymreictod yn llawn ble bynnag y bo, a gwnaeth gyfraniad helaeth at godi proffil yr iaith ymysg y to ifanc yn y byd rygbi. Yn un o fechgyn y brifddinas, braf yw cael ei anrhydeddu yma yn ardal ei febyd.

Image caption Mae Vaughan Roderick wedi adrodd ar sefyllfa wleidyddol Cymru ers degawdau

Vaughan Roderick

Mae Vaughan Roderick, Caerdydd yn un o leisiau ac wynebau amlycaf y cyfryngau yng Nghymru yn sgîl ei waith fel Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru. Gyda diddordeb amlwg mewn gwleidyddiaeth a gwleidydda, mae wedi treulio'i yrfa'n dilyn y byd democratiaeth yma yng Nghymru ac yn San Steffan. Mae'n cyflwyno rhaglenni rheolaidd ar Radio Cymru a Radio Wales, ac mae hefyd yn un o hoelion wyth rhaglenni canlyniadau etholiadau yng Nghymru ers blynyddoedd lawer.

Andrew White

Mae Andrew White, Llanharan yn Gyfarwyddwr elusen Stonewall Cymru er bron i ddegawd, gan arwain y gwaith i gael cydraddoldeb cyfreithiol a chyfiawnder cymdeithasol i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yma yng Nghymru. Wedi dysgu Cymraeg yn ystod ei gyfnod yn yr ysgol uwchradd, bu'n gweithio am gyfnod gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn bennaeth y Tîm Iechyd a Sector Gwirfoddol. Mae'n arweinydd naturiol, a'i waith lobïo wedi llwyddo i sicrhau bod Llywodraeth Cymru wedi diwygio Dyletswyddau Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Cymru i fod yn fwy cynhwysol o gyfeiriadedd rhywiol.

Rosemary Williams

Anrhydeddir Rosemary Williams, Crucywel am ei chyfraniad arbennig i ddiwylliant Cymraeg a Chymreig yn ardal Y Fenni, Crucywel ac ardal Pen y Cymoedd. Yn Bennaeth Ysgol Gymraeg Brynmawr, Blaenau Gwent am flynyddoedd, bu'n gyfrifol am godi ymwybyddiaeth am yr iaith a hyrwyddo buddiannau addysg Gymraeg i genedlaethau o drigolion lleol. Mae'n un o hoelion wyth y gymuned Gymraeg, a'i chyfraniad i Eisteddfod y Fenni a'r Eisteddfod Genedlaethol yn 2016, fel rhan o'r tîm bychan ac ymroddgar a greodd waddol i'r Gymraeg a'n diwylliant yn yr ardal, yn un helaeth.

Carole Willis

Mae Carole Willis, Y Groesfaen, Pontyclun yn rhan hollbwysig o fywyd Cymraeg ei hardal. Ar ôl dysgu Cymraeg a graddio yn yr iaith, treuliodd ddegawdau'n gweithio gydag eraill i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo'r iaith yn lleol gydag amrywiaeth eang o grwpiau a sefydliadau - yn eu plith, Côr Godre'r Garth, Cyngor Cymuned Pontyclun ac fel Cadeirydd cyfredol Bwrdd Llywodraethu Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant. Mae hi hefyd wedi gweithio'n agos gyda'r Urdd, y Mudiad Meithrin a'r capel lleol dros y blynyddoedd.

Jeremy Randles

Bu Jeremy Randles, Y Fenni, yn allweddol yn y gwaith o ddenu'r Eisteddfod i'r ardal yn 2016. Sefydlodd bwyllgor lleol i hybu'r achos ac annog cynghorwyr a phobl busnes i gefnogi'r achos. Unwaith y daeth y newyddion bod yr Eisteddfod i'w chynnal yn lleol, bu Jeremy'n hynod weithgar, yn aelod ymroddedig o'r Pwyllgor Gwaith, Pwyllgor Apêl y Fenni a chôr yr Eisteddfod. Bu'n Gadeirydd yr Is-bwyllgor Technegol, ac yn Brif Stiward yn ystod yr wythnos. Erbyn hyn, mae'n gweithio'n ddiwyd i sicrhau gwaddol teilwng i'r Eisteddfod yn Sir Fynwy. Yn wreiddiol o Wrecsam ac yn fab i deulu di-Gymraeg, mae wedi dysgu'r iaith yn rhugl ac mae ef a'i deulu'n chwarae rhan flaenllaw ym mywyd Cymraeg y Fenni.