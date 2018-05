Image caption Rhaglen Stephen Hughes - mab y diweddar Elfed Hughes - yn ennill y categori rhaglen ddogfen radio

Roedd y rhaglenni 'Meddwl am Dad' a 'Hillsborough - yr Hunllef Hir' ymhlith y rhaglenni o Gymru a gafodd lwyddiant yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd yn Llanelli eleni.

Cafodd y rhaglen 'Meddwl am Dad' ei chyflwyno gan y newyddiadurwr Stephen Hughes ac roedd yn ymdrin ag iechyd meddwl a hunanladdiad ymhlith ffermwyr.

Yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd yn Llanelli enillodd y rhaglen y categori i raglenni dogfen radio.

Ym mis Medi 2015, bu farw tad Stephen, Elfed Hughes, ar ei fferm yn Ynys Môn. Roedd e wedi lladd ei hun.

Cafodd y rhaglen 'Meddwl am Dad' ei darlledu ar Radio Cymru y llynedd.

'Ailymweld â Hillsborough yn brofiad anodd'

Mae'r Ŵyl Cyfryngau Celtaidd yn cael ei chefnogi gan y diwydiant darlledu a ffilmiau, a sefydliadau diwylliannol a datblygu economaidd ledled y gwledydd Celtaidd.

Mae'r Ŵyl flynyddol yn dridiau o ddathlu darlledu, talent ffilm a rhagoriaeth o'r Alban, Iwerddon, Ynys Manaw, Cymru, Cernyw a Llydaw.

Enillwyd Gwobr Ysbryd yr Ŵyl gan y rhaglen ddogfen Hillsborough - yr Hunllef Hir (cwmni Rondo).

Image caption 'Roedd dweud hanes y cefnogwyr o ogledd Cymru yn rhoi ongl newydd nad oedd wedi ei gweld o'r blaen'

Dywedodd Dylan Llewelyn, cyflwynydd a chyd-gynhyrchydd y rhaglen: "Mae hanes Hillsborough a 96 fu farw yn gyfarwydd i lawer, ac ry' ni oll yn cydymdeimlo gydag empathi am eu colled a'u dioddefaint nhw.

"Ond mae'r effaith yn mynd ymhell y tu hwnt i glwb Lerpwl, ac roedd dweud hanes y cefnogwyr o ogledd Cymru yn rhoi ongl newydd nad oedd wedi ei gweld o'r blaen.

"Er y teimlad o falchder ynddi, yn bersonol, roedd y broses o agor fy hun allan i ail ymweld â phrofiadau a gofidiau yn gyhoeddus yn brofiad anodd, fel oedd hi i'r rhai fu'n cymryd rhan."

Y ddrama Bang (Joio), a ddaeth i'r brig yng nghategori y Gyfres Ddrama orau.

Fe enillodd Y Salon (Boom Cymru) y wobr am y gyfres Adloniant Orau a daeth yr arbrawf cymdeithasol am ofal rhwng cenedlaethau, Hen Blant Bach (Darlun), i'r brig am y rhaglen Adloniant Ffeithiol orau.

Roedd yna ogystal ddwy wobr arall i'r BBC - y naill i'r gyfres ffeithiol Valley Cops a'r llall i'r rhaglen Our Summer - The Story of Wales at Euro 2016 - dogfen yn olrhain llwyddiant tîm pêl-droed Cymru.

