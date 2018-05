Image copyright Getty Images Image caption Roedd cyfraniad Shaun Marsh yn werthfawr i Forgannwg ar ail ddiwrnod y chwarae

Roedd yr ail ddiwrnod yn well diwrnod i Forgannwg yn y gêm gartref yn erbyn Caint ac ar ddiwedd y chwarae ddydd Sadwrn roedd Morgannwg 193 rhediad ar y blaen.

Wedi diwrnod rhagorol i'r bowlwyr ar y diwrnod cyntaf fe wnaeth yr haul tanbaid waith y batwyr yn llawer haws ddydd Sadwrn.

Roedd Caint i gyd allan am 174 yn ystod y bore ac felly roedd Morgannwg yn dechrau eu hail fatiad 80 rhediad tu ôl i'w gwrthwynebwyr.

Ni ddechreuodd batiad Morgannwg yn dda - ar ôl sgorio cyn lleied ag 11 roedd wiced Nick Selman wedi ei chipio - coes o flaen wiced a Darren Stevens yn bowlio.

Ond yna cydiodd Shaun Marsh a Jack Murphy yn y gêm gan sgorio 126 o rediadau am yr ail wiced.

Rhedwyd Marsh allan ar 136 wrth i Murphy gesio bachu un rhediad.

Collwyd dwy wiced yn gyflym wedi hynny 153/3 (Jack Murphy) a 159/4 (Aneurin Donald) ac roedd hi'n 174/4 amser te.

Gobeithion yr ymwelwyr yn gryf

Collodd Morgannwg wiced arall sef un Chris Cooke gan adael Morgannwg 191 am 5 wiced - cael ei ddal gan Adam Rouse oddi ar belen gan Darren Stevens.

Yna yn annisgwyl collodd Carlson ei wiced yntau ar 228 rhediad wedi ei ddal gan Adam Rouse oddi ar fowlio William Gidman.

Ni chafodd batwyr olaf Morgannwg fawr o hwyl arni. Cipiodd Caint wicedi gwerthfawr wrth i ddiwedd y dydd nesu.

Roedd 260 ar y sgôrfwrdd pan ddaliodd Adam Rouse ergyd Andrew Salter oddi ar fowlio Matt Henry.

Yna gyda David Lloyd yn nesu at yr hanner cant daliodd Heino Kuhn y bêl oddi ar fowlio Matt Henry felly roedd Morgannwg 273 am wyth wiced.

Ond nid oedd hynny yn ddigon i Gaint oherwydd yn syth gyrrwyd de Lange yn ôl i'r pafiliwn oherwydd coes o flaen wiced oddi ar fowlio Harry Podmore.

Roedd y pum munud olaf yn drychinebus i Forgannwg felly daeth y dydd i ben gyda Morgannwg yn 273 am 9 - 193 rhediad ar y blaen.

Mae gan Caint ddau ddiwrnod i gipio wiced olaf Morgannwg ac yna un batiad i geisio ennill y gêm ond mae gobeithion yr ymwelwyr yn gryf.