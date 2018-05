Image copyright Huw Evans picture agency Image caption Sean Morrison a Neil Warnock yn arwain dathliadau'r tîm ar ddiwedd gêm ddydd Sul

Bydd tîm pêl-droed Caerdydd yn cynnal dathliad yng nghanol y ddinas ddydd Sul i ddathlu eu dyrchafiad i Uwch Gynghrair Lloegr.

Fe fydd y tîm yn teithio ar fws heb do o Stadiwm Dinas Caerdydd at y castell, ble fydd y rheolwr Neil Warnock a rhai o'r chwaraewyr yn annerch cefnogwyr.

Bydd y daith yn dechrau yn eu stadiwm am 15:00 cyn teithio trwy ardal Treganna tuag at ganol y ddinas, gan orffen o flaen y castell.

Roedd pwynt wedi gêm ddi-sgôr yn erbyn Reading ddydd Sul yn ddigon i sicrhau bod yr Adar Gleision yn gorffen y tymor yn yr ail safle yn y Bencampwriaeth, ac felly'n cael dyrchafiad otomatig.

Mae arbenigwr busnes wedi darogan y gallai dyrchafiad Caerdydd arwain at hwb gwerth o leiaf £75m i'r economi leol.

Bydd y daith yn dechrau ar yr un pryd â gêm dyngedfennol Abertawe yn erbyn Stoke, wrth i elynion Caerdydd geisio aros yn yr Uwch Gynghrair.