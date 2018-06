Image caption

Erbyn i Gerallt Lloyd Owen ennill Cadair Eisteddfod yr Urdd Caerdydd yn 1965, roedd yn hen law arni, ag yntau wedi ei hennill yn Eisteddfod 1962 hefyd. Aeth ymlaen i ennill Cadair yr Urdd am y trydydd tro, yn 1969, cyn symud ymlaen at yr Eisteddfod Genedlaethol, gan ennill dwy Gadair, yn 1975 ac 1982. Roedd yn Feuryn ar Dalwrn y Beirdd am dros 30 mlynedd. Bu farw yn 2014.