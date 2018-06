Mae Abertawe yn paratoi i groesawu Ed Sheeran a Taylor Swift i'r ddinas ar gyfer Penwythnos Mwyaf BBC Radio 1.

Bydd Parc Singleton yn cynnal dau ddiwrnod o gerddoriaeth byw, fydd hefyd yn cynnwys Sam Smith, Jess Glynne a Liam Payne.

Fe werthwyd y tocynnau ar gyfer y Penwythnos Mwyaf mewn 35 munud, ac mae disgwyl i dros 52,000 o bobl fynd i'r digwyddiad.

Cafodd pobl oedd yn byw yn ardal Abertawe flaenoriaeth wrth brynu tocynnau, gyda rhai hefyd wedi'u cadw ar gyfer pobl o rannau eraill yn ne Cymru.

Perfformwyr Cymreig

Bydd llwyfan hefyd i fandiau a pherfformwyr Cymreig, tra bod digwyddiadau ymylol wedi'u cynnal yn Abertawe dros y dyddiau diwethaf.

Cyflwynodd Scott Mills ei sioe Radio 1 o Theatr y Grand yn Abertawe fel rhan o'r gweithgareddau ymylol, ac roedd ymhlith y sêr a fu'n rhoi cyngor i fyfyrwyr sydd wedi mynychu digwyddiadau Academi Radio 1.

Dywedodd Scott Mills: "Unrhyw eiliad nawr, bydd Radio 1 i gyd dod yma a chymryd drosodd. Dwi mor gyffrous am y peth.

"Dwi'n meddwl mai dyma'r line-up orau ry'n ni wedi cael. Dydych chi byth yn cael y sêr yma i gyd ar gyfer un digwyddiad, fel Sam Smith, Sean Mendez, Ed Sheeran, Taylor Swift.

"Fel arfer rydyn ni'n llwyddo i gael un ohonynt, ac mae cael gymaint â hynny yn anhygoel. Dydy Abertawe ddim yn mynd i wybod beth sydd wedi digwydd yma."

Image caption Bydd Ed Sheeran a Taylor Swift yn perfformio dros y penwythnos

Dyma pwy fydd yn perfformio yn y Penwythnos Mawr:

Dydd Sadwrn 26 Mai:

Prif Lwyfan:

Sam Smith, Ed Sheeran, Craig David, Jess Glynne, George Ezra, Years & Years, Liam Payne, Clean Bandit, Anne-Marie

Llwyfan Arall Radio 1:

Bastille, Wolf Alice, Chvrches, Mo, Mabel, Not3s, Sigrid, Jorja Smith, Steel Banglez

Dydd Sul 27 Mai:

Prif Lwyfan:

Florence and the Machine, Taylor Swift, Thirty Seconds to Mars, Rita Ora, Camila Cabello, Shawn Mendes, Niall Horan, Jason Derulo, Demi Lovato

Llwyfan Arall Radio 1:

James Bay, Pan!c at the Disco, Christine and the Queens, J Hus, Jessie Ware, Stefflon Don, Hailee Steinfeld, Jax Jones, Tom Walker

Bandiau Cymreig ar Lwyfan BBC Music Introducing:

Astroid Boys, Band Pres Llareggub, Boy Azooga, Chroma, Mellt, Rachel K Collier, Serol Serol, Trampolene

Mae Abertawe yn cynnal un o bedair cyngerdd mewn dinasoedd y DU fel rhan o'r Penwythnos Mwyaf.

Er mai Abertawe yw'r ffocws ar gyfer Radio 1, mae digwyddiadau eraill yn cael eu cynnal yn Belfast, Coventry a Perth.

Bydd pob digwyddiad yn cael ei ddarlledu ar y teledu, radio a gwasanaethau ar-lein y BBC dros y penwythnos.

Bydd perfformwyr Cymreig, gan gynnwys Band Pres Llareggub, Chroma, Mellt a Serol Serol ymysg eraill yn ymddangos ar lwyfan BBC Music Introducing yn Abertawe.

Image caption Bydd Band Pres Llareggub, Chroma, Serol Serol a Mellt (o'r gornel chwith uchaf, gyda'r cloc) ymysg yr artistiaid Cymreig fydd yn perfformio yn y Penwythnos Mwyaf

Dywedodd drymiwr Band Pres Llarregub, Gethin Evans: "Mae'n anhygoel cael rhannu llwyfan gydag artistiaid fel Ed Sheeran a bod bandiau Cymraeg yn cael yr un sylw ag artistiaid rhyngwladol.

"Mae'n llwyfan arbennig i ni allu dangos ein hunain i gynulleidfa hollol newydd," meddai.

'Peth da i Abertawe'

Mae perfformwyr Cymreig eraill wedi cael cyfle i berfformio yn ystod yr wythnos o weithgareddau ymylol, gan gynnwys y canwr Ben Luc.

Dywedodd: "Rydw i wedi bod yn perfformio yn Abertawe am bump neu chwe blynedd, ac rydw i'n astudio yma ar hyn o bryd.

"Mae Abertawe'n lle gwych i fod yn berfformiwr. Ar lawr gwlad mae cymaint o gerddoriaeth o ansawdd da yn dod allan o Abertawe.

"Mae hwn yn beth da iawn i artistiaid fel fi, ac i Abertawe yn ei gyfanrwydd, gan ei fod yn dangos y pethau da sy'n digwydd yma, a'r sin creadigol yn Abertawe."

Image copyright Nigel Ward Image caption Mae Parc Singleton wedi cynnal digwyddiadau cerddorol mawr yn y gorffennol

Bydd nifer o'r ffyrdd o amgylch Parc Singleton ar gau ar gyfer y Penwythnos Mwyaf.

I gefnogwyr sy'n teithio mewn car, bydd Cyngor Abertawe yn gweithredu gwasanaeth parcio a theithio o'i safle ar Fabian Way, tra bydd rhai meysydd parcio ar gael yn agosach at y digwyddiad.

Bydd pob eiliad o berfformiadau'r Penwythnos Mwyaf yn cael ei darlledu'n fyw ar BBC iPlayer, tra bydd digwyddiadau hefyd yn cael eu darlledu ar wasanaethau teledu a radio y BBC.

Mae manylion llawn am sut i wrando a gwylio Penwythnos Mwyaf Radio 1 i gyd ar dudalen arbennig ar y wefan.