Image caption Roedd y triathlon yn cael ei gynnal ar draeth ar Ynys y Barri

Mae dyn wedi marw tra'n cystadlu mewn triathlon ar Ynys y Barri ym Mro Morgannwg.

Mae'n debyg bod y dyn 43 oed wedi dioddef o ataliad ar y galon toc wedi 07:30.

Ofer fu ymdrechion gwasanaeth ambiwlans a thîm gwylwyr y glannau i'w achub.

Mae teulu'r dyn wedi cael gwybod am y farwolaeth.

Hyd yma dyw trefnwyr y triathlon 'All or Nothing Events' ddim wedi rhoi eu hymateb.