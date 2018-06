Image copyright Geograph

Mae swyddog undeb wedi ymddiheuro yn dilyn gwrthwynebiad i alwad i drosglwyddo dŵr o ganolbarth Cymru i dde-ddwyrain Lloegr.

Roedd undeb y GMB wedi awgrymu cyflenwi dŵr o gronfa Craig Goch ym mynyddoedd Cwm Elan yn sgil twf ym mhoblogaeth Llundain a'r ardal o'i chwmpas.

Dywedodd Plaid Cymru mai Llywodraeth Cymru ddylai reoli dŵr y wlad a bod angen gwrthwynebu'r cynllun yn "ffyrnig".

Ychwanegodd Llywodraeth Cymru y byddai'n rhaid ymgynghori gyda gweinidogion a Chyfoeth Naturiol Cymru cyn unrhyw gynllun o'r fath.

Mae cyflenwi dŵr yn bwnc dadleuol yng Nghymru ers i bentref Capel Celyn gael ei foddi er mwyn creu cronfa ddŵr i gyflenwi Lerpwl yn y 1960au.

Yn sgil yr ymateb, mae'r swyddog wedi ymddiheuro, gan ddweud nad oedd wedi bwriadu pechu unrhyw un.

'Hanes hir a phoenus'

Cafodd y cynnig ei gymeradwyo gan Gyngres y GMB, oedd yn dweud bod "patrymau tywydd tymor hir Llundain a rhannau o dde-ddwyrain a dwyrain Lloegr" yn golygu y bydd yr ardaloedd yn cael "cyfnodau o ychydig iawn o law a fydd yn arwain at gronfeydd yn brin o ddŵr".

Roedd cynnig yr undeb yn tynnu sylw at gronfa Craig Goch, gafodd ei hadeiladu gan ddinas Birmingham ar droad yr 20fed ganrif i gyflenwi dŵr ar gyfer ei diwydiannau.

Dywedodd swyddog yr undeb, Mick Ainsley: "Mae angen i ni roi buddiannau'r genedl o flaen elw [cwmnïau] preifat."

Image copyright Ty'r Cyffredin Image caption Dywedodd Hywel Williams nad lle Llywodraeth y DU nac undebau llafur yw penderfynu sut i ddefnyddio dŵr Cymru

Dywedodd AS Plaid Cymru Arfon, Hywel Williams nad Llywodraeth y DU nac undebau llafur oedd yn gyfrifol am "ddweud wrth bobl Cymru be ddylid ei wneud gyda'n dŵr".

"Os am ei gludo i Lundain a'r de-ddwyrain, fe ddylai fod am bris teg. Dylai'r GMB fod yn ymwybodol fod hanes hir a phoenus yng Nghymru o ran y mater yma," meddai.

"Maen nhw yn amlwg yn sathru ar bwnc nad ydyn nhw'n ei ddeall."

Ymddiheuriad

Yn siarad ar BBC Radio Wales, dywedodd Mr Ainsley "nad oeddwn wedi bwriadu pechu unrhyw un".

"Rydw i eisiau ymddiheuro os ydyn ni, ond nid dyna oedd ein bwriad," meddai.

"Y bwriad oedd dweud bod 'na broblem fawr - rydyn ni angen delio gyda'r peth."

Ychwanegodd: "Yn sicr alla'i ddim gwneud sylw am beth ddigwyddodd yn y gorffennol, oherwydd nid oedd yn rhywbeth oeddwn i'n gyfarwydd iawn ag o, felly o ran hynny mae Mr Williams yn gywir nad oedden ni'n gwybod beth oedden ni'n sathru arno."