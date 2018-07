Cofio'r tywysogesau sydd 'ar goll' o hanes Cymru

Image copyright Wikipedia Image caption Cofeb i Gwenllian ar gopa'r Wyddfa

Mae 12 Mehefin yn nodi pen-blwydd y Dywysoges Gwenllian, merch Llywelyn Ein Llyw Olaf, a gafodd ei geni yn 1282.

Erbyn diwedd y flwyddyn, roedd ei thad wedi cael ei ladd gan fyddin Lloegr, ac yn fuan ar ôl ei phen-blwydd yn flwydd, cafodd ei dal a'i rhoi mewn lleiandy yn Sempringham, Sir Lincoln.

Yno y buodd hi hyd ei marwolaeth yn 54 oed.

Rhai o dywysogesau Cymru Gwenllian, merch Llywelyn Ein Llyw Olaf

Eleanor de Montfort, mam Gwenllian

Senena, mam Llywelyn Ein Llyw Olaf

Alys ferch Owain Glyndŵr

Efa ferch Madog

Lowri ferch Gruffudd Fychan

Gwenllian, merch Gruffudd ap Cynan

Nest ferch Rhys ap Tewdwr

Angharad ferch Nest

Siwan, gwraig Llywelyn Fawr

Gwladys Ddu, merch Siwan

Roedd Elinor Wyn Reynolds ar Raglen Aled Hughes fore Mawrth, 12 Mehefin, i drafod ei thynged trist a rhai o dywysogesau eraill Cymru, sydd ddim yn cael eu trafod yn aml.

"Roedd y dywysoges Gwenllian yn cael ei gweld fel bygythiad anferthol gan y Saeson ac fe'i chipwyd hi i Sempringham," meddai.

"Mae hi'n bur debyg na chlywodd hi - merch Llywelyn Ein Llyw Olaf - erioed air o Gymraeg.

"Pwy a ŵyr beth fyddai wedi digwydd tasai hi wedi cael aros yng Nghymru. Byddai hi wedi priodi, byddai hi wedi cael plant, a byddwn ni, o bosib yn edrych ar Gymru dra gwahanol erbyn heddi'."

Fel yr eglura Elinor, roedd tywysogaethau Gwynedd, Deheubarth a Phowys yn creu cysylltiadau gwleidyddol â'i gilydd drwy briodas ac hefyd yn creu cyswllt â'r Normaniaid - yn amlwg, roedd rôl y merched yma yn hanfodol yn hyn o beth.

"Cafodd Nest ferch Rhys ap Tewdwr 15 o blant. Roedd ei gwaddol hi'n anferth - daethon nhw'n bobl bwysig. Roedd Angharad ferch Nest yn fam i Gerallt Gymro.

"Roedd y dywysoges Siwan, gwraig Llywelyn Fawr, yn ddiplomydd - yn fenyw fawr yn ngwleidyddiaeth Cymru. Rydyn ni'n gwybod ei bod hi wedi cael perthynas gyda Gwilym Brewys - ond roedd ganddi ferch, Gwladys Ddu, a briododd un o feibion Gwilym Brewys."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Elinor Wyn Reynolds yn trafod tynged drist y Dywysoges Gwenllian

Mae yna nifer o dywysogesau eraill yn ein hanes hefyd, ond yn aml, nid oes llawer o drafod arnyn nhw, meddai Elinor, er eu pwysigrwydd yn hanes y tywysogaethau.

"Mae rhai yn fwy adnabyddus na'i gilydd, ond yn aml, y frawddeg sy'n codi ydy: 'Ychydig a wyddys amdanynt'.

"Dwi'she gwybod mwy am y merched yma, achos mi oedden nhw'n gorfod cadw eu tir o fewn y llys.

"O ran hanes, y dynion sydd oruchaf. Ond mae'r menywod yn eithriadol o bwysig, achos heblaw am y merched yma, byddai'r tywysogaethau yma ddim wedi para' a ddim wedi goroesi.

"'Canmolwch yn awr ein gwŷr enwog' y'n ni'n ei ddweud. Ond mae eisiau i ni nawr 'ganmol ein gwragedd enwog'."