Bydd £50,000 yn cael ei roi gan Gyngor Gwynedd i gadw rhai o glybiau ieuenctid y sir yn agored yn dilyn protestiadau.

Ym mis Mawrth fe benderfynodd y cabinet gau pob un o'r 39 clwb ieuenctid, a chael un clwb fyddai'n gwasanaethu'r sir gyfan yn eu lle mewn ymdrech i arbed arian.

Daeth y penderfyniad er beirniadaeth gan rai nad oedd yr awdurdod wedi ymwneud â chymunedau ynglŷn â cholli'r clybiau.

Mae'r cabinet bellach wedi cymeradwyo'r gronfa newydd, fydd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi cymunedau sydd am gadw clybiau lleol.

Dywedodd arweinydd y cyngor Dyfrig Siencyn ei fod yn teimlo bod y cyngor "wedi ymateb i'r pryderon sydd wedi eu codi".

Gall y gefnogaeth ariannol yma fod yn ddefnyddiol i gymunedau fel Blaenau Ffestiniog, Porthmadog a Chaernarfon, sydd eisoes wedi nodi eu bwriad i barhau i gynnal clybiau lleol.

'Methu tric'

Bwriad y cyngor oedd sefydlu un clwb ar gyfer plant 11-19 oed ar draws y sir, ond derbyniodd gryn wrthwynebiad pan gafodd ei gyhoeddi yn gynharach eleni.

Daeth cwynion nad oedd digon o rybudd nac ymgynghori cyn cyhoeddi'r penderfyniad.

Ddydd Mawrth, ymddiheurodd y Cynghorydd Craig ab Iago am ddiffyg trafod gyda chynghorau tref a chymuned.

Gan dderbyn eu bod wedi "methu tric" drwy beidio â thrafod yn gynharach, roedd y cynghorydd yn grediniol y byddai'r drefn newydd yn gwasanaethu mwy o bobl ifanc yn ogystal â chynnig mwy o weithgareddau dros fisoedd yr haf.

Ychwanegodd: "Rydym ni angen targedu mwy na'r 14% sy'n mynychu clybiau ieuenctid, rydym ni'n gwrando ar be' mae ein pobl ifanc yn dweud wrthon ni."

Newidiadau 'calonogol'

Cafodd ei gadarnhau yng nghyfarfod y cabinet ddydd Mawrth bod 18 aelod o staff wedi eu penodi i ddarparu'r gwasanaeth.

Mae disgwyl i'r drefn newydd fod angen 21 o weithwyr rhan amser ac 19 gweithiwr llawn amser o'i gymharu â chyfanswm o 112 dan yr hen drefn.

Bydd gweithiwr ieuenctid yn gysylltiedig â phob ysgol uwchradd o fewn y sir, gyda chefnogaeth ar gael i bobl ifanc sy'n wynebu anawsterau gydag addysg, hyfforddiant neu ym myd gwaith hefyd.

Dywedodd Mr Siencyn ei bod hi'n "galonogol" gweld cymaint o weithgareddau wedi eu paratoi at yr haf a'i fod yn "edrych ymlaen" at glywed am ganlyniadau'r drefn newydd.

Ar hyn o bryd mae hi'n debygol y bydd yr arian hwn ar gael tan fis Ebrill 2019.