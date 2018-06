Mae dros 4,000 o bobl yng Nghymru wedi dioddef oherwydd benthycwyr arian anghyfreithlon yn y 10 mlynedd diwethaf.

Yn ôl tîm sy'n targedu benthycwyr o'r fath, "rhan fach o'r stori" yw'r benthyciadau gwerth dros £5m sydd wedi dod i'r amlwg hyd yma.

Mae ymgynghorwyr dyled yn ofni bod perygl cynyddol i'r unigolion mwyaf bregus gael eu hecsploetio yn sgil newidiadau i fudd-daliadau gan y bydden nhw'n "teimlo'n gyfoethog am ddiwrnod neu ddau" o ganlyniad i dderbyn taliadau mewn un swm.

Dywed Adran Gwaith a Phensiynau'r llywodraeth (DWP) bod help ar gael i bobl roi trefn ar eu harian.

Mae gwaith Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru, sydd â 10 aelod o staff, yn cael ei ariannu gan ardoll ar y diwydiant gwasanaethau ariannol.

Mae ffigyrau'r uned yn dangos eu bod wedi:

Cofnodi tua 300 o fenthycwyr anghyfreithlon ac erlyn dwsinau ers ei sefydlu yn 2008;

Hawlio £850,000 yn ôl gan droseddwyr yn y llysoedd;

Helpu sicrhau dros £120,000 mewn iawndal i ddioddefwyr.

Ond mae aelod o'r tîm ymchwilio wedi dweud wrth raglen Eye on Wales ei bod hi'n anodd iawn perswadio dioddefwyr i roi gwybodaeth i'r awdurdodau, gan eu bod yn ofni canlyniadau achwyn am y benthycwyr unwaith y mae troseddwyr yn cael eu rhyddhau o'r carchar.

Cyfeiriodd at achos menyw o Abertawe oedd â thri o blant dan 10 oed oedd eisiau rhoi ei phlant mewn gofal oherwydd roedd benthyciwr benywaidd yn cymryd ei thaliadau budd-dal.

Image copyright Wales News Service Image caption Carcharwyd Robert Sparey yn 2017 am fanteisio ar dros 100 o bobl

Dywedodd yr ymchwilydd fod pobl yn cael eu hannog i rannu eu profiadau ar ôl gweld bod modd hawlio arian ac asedau benthycwyr anghyfreithlon trwy orchmynion atafaelu.

Mewn achos diweddar yng Nghaerffili, cafwyd hyd i dros £20,000 mewn arian parod wedi'i guddio mewn tun pys a bocsys hufen ia mewn rhewgist.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Robert Sparey wedi manteisio ar dros 100 o bobl dros 20 mlynedd tra'n hawlio budd-daliadau.

Dywedodd yr ymchwilydd eu bod wedi cymryd ei garafán, dwy oriawr Rolex a char, a'i fod wedi colli ei dŷ cyngor.

'Colli popeth'

Serch llwyddiannau'r uned mae gweithwyr cymunedol yn ofni y bydd cyflwyno'r credyd cynhwysol yn creu cyfle i fenthycwyr anghyfreithlon.

Mae pryder, medd Jan Channing, rheolwr Cyngor ar Bopeth yng Nghaerffili a Blaenau Gwent, y bydd unigolion bregus yn agored i niwed o ganlyniad i dderbyn budd-daliadau tai mewn un taliad misol.

"Cymrwch esiampl rhywun â lwmp-swm o £1,500 nad ydyn nhw wedi arfer i gael... fe allai fod yn eithaf deniadol i fenthyciwr anghyfreithlon fynd ar ôl yr arian yna," meddai.

"Efallai fy mod yn besimistaidd, ond mae potensial i bobl roi arian rhent i fenthycwr anghyfreithlon... fydden nhw ddim wedi gwneud hynny yn y gorffennol, oherwydd doedd gyda nhw mo'r arian."

Image caption Jan Channing yw rheolwr Cyngor ar Bopeth yng Nghaerffili a Blaenau Gwent

Yn ôl Kath Hopkins, swyddog cyngor ariannol gyda chymdeithas dai Pobl, yr hyn sy'n poeni pobl fwyaf yw'r pum niwrnod y mae'n rhaid aros rhwng hawlio'r credyd cynhwysol a derbyn y taliad cyntaf.

"Rydym wedi siarad gyda phobl sy'n dweud eu bod wedi benthyg ychydig o gannoedd o bunnau gan fenthycwyr anghyfreithlon ac ad-dalu ychydig filoedd o bunnau.

"Dywedodd rhywun pan ddaw'n bryd i dalu'r arian yn ôl pan maen nhw'n derbyn eu taliad credyd cynhwysol, yn amlwg maen nhw'n talu'r benthycwyr yn gyntaf achos dydyn nhw ddim eisiau colli'u coesau.

"Wyddwn i ddim os oes cysylltiad uniongyrchol, ond rydym yn clywed mwy o hyn nag oedden ni hyd yn oed flwyddyn neu ddwy yn ôl."

Dywedodd y DWP: "Mae mwyafrif yr hawlwyr yn trin eu harian yn gyffyrddus ac mae cefnogaeth i helpu pobl reoli eu taliadau.

"Mae pobl sy'n derbyn budd-daliadau tai yn derbyn pythefnos o rent wrth symud i'r credyd cynhwysol ac fe allai landlordiaid geisio nawr i dderbyn rhent yn uniongyrchol os mae eu tenantiaid dros ddau fis mewn dyled."

Eye on Wales, BBC Radio Wales, 18:30 nos Fercher 13 Mehefin.