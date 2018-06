Image copyright PA

Bydd pleidlais yn y Senedd ddydd Mawrth ar a ddylid gosod pris isafswm ar gyfer gwerthu alcohol yng Nghymru.

Mae gweinidogion yn dadlau y byddai mynd i'r afael â gor-yfed yn arbed o leiaf un bywyd bob wythnos, gan arwain at ostyngiad o 1,400 y flwyddyn yn nifer y bobl sydd angen triniaeth ysbyty.

Dyw Llywodraeth Cymru heb benderfynu eto ar lefel yr isafbris.

Pe byddai isafbris o 50c yr uned o alcohol yn cael ei bennu, fe fyddai can o seidr yn costio o leiaf £1 a photel o win yn costio o leiaf £4.69.

Image copyright Llywodraeth Cymru Image caption Pe bai'r isaf bris yn 50c yr uned, byddai potel o fodca yn costio o leiaf £20

Mae disgwyl i'r mesur, sy'n cael ei gefnogi gan y Blaid Lafur a Phlaid Cymru, gael ei gymeradwyo yn y Senedd.

Pe byddai hynny'n digwydd, mae disgwyl ymgynghoriad cyn diwedd y flwyddyn ar lefel yr isafbris a bwriad i'w gyflwyno yn 2019.

Mae rheolwyr iechyd yn anelu at leihau nifer y marwolaethau â chysylltiad ag alcohol. 463 oedd y ffigwr yn 2015/16, ac mae 54,000 o bobl y flwyddyn yn cael triniaeth ysbyty mewn achosion yn ymwneud ag alcohol.

Er gostyngiad cyffredinol mewn yfed alcohol, mae pryder yn bennaf ynghylch goryfed achlysurol ymhlith pobl ifanc a goryfed ymhlith pobl dros 50.

Mae alcohol sy'n cael ei werthu am lai na 50c yr uned yn gyfystyr â 72% o'r gwerthiant cwrw, 42% o'r gwerthiant gwin a 66% o'r gwerthiant gwirodydd yn siopau ac archfarchnadoedd Cymru.