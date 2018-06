Bydd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns AS, yn wynebu pleidlais o ddiffyg hyder yn y Cynulliad Cenedlaethol yn ddiweddarach.

Ond mae'n annhebygol y bydd y cynnig yn cael ei basio am nad oes ganddo gefnogaeth gweinidogion y Llywodraeth Lafur yng Nghaerdydd.

Plaid Cymru sydd wedi cyflwyno'r cynnig ar ôl i'r Llywodraeth yn San Steffan benderfynu ddydd Llun i beidio â chefnogi Cynllun Morglawdd Abertawe.

Dim ond cynnig symbolaidd ydy hwn, am nad oes gan ACau yr hawl i ddisodli Mr Cairns am nad yw'n aelod o'r Cynulliad ei hun.

Mae'r cynnig yn nodi y dylai'r Cynulliad Cenedlaethol ddatgan "nad oes ganddo bellach hyder yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru i gyflawni prosiectau seilwaith mawr, yn dilyn penderfyniad Llywodraeth San Steffan i beidio â chefnogi morlyn llanw Bae Abertawe".

Yn ogystal â hynny mae'n cynnig hefyd yn datgan "nad oes ganddo hyder yn swydd Ysgrifennydd Gwladol Cymru ac yn credu y dylai'r swydd gael ei dileu a'i disodli gan gyngor Gweinidogion y DU, wedi'i gyfansoddi'n briodol gyda phwerau cyfartal i wneud penderfyniadau ar y cyd".

Dim ond 10 aelod sydd gan Blaid Cymru yn y Cynulliad, ac mae un ohonyn nhw'n Llywydd, sydd ddim fel arfer ddim yn pleidleisio.

Er mwyn i'r cynnig gael ei basio byddai angen i fwyafrif yr aelodau ei gefnogi. Mae gan y Blaid Lafur 29 o'r 60 sedd yn y Senedd.

Mae dau welliant wedi cael eu cynnig gan y llywodraeth, sydd ddim yn mynd mor bell â chynnig Plaid Cymru, ac sy'n awgrymu "rhagor o gydweithredu sy'n fwy cynaliadwy rhwng Llywodraeth y DU a'r llywodraethau datganoledig".