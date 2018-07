Image caption Fe gafodd y gwasanaeth ei lansio'n ffurfiol ar 5 Gorffennaf 1948 gan y gweinidog iechyd ar y pryd, Aneurin Bevan

Mae nifer o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru i ddathlu 70 mlynedd ers sefydlu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Fe gafodd y gwasanaeth ei lansio'n ffurfiol ar 5 Gorffennaf 1948 gan y gweinidog iechyd ar y pryd, Aneurin Bevan, gafodd ei eni yn Nhredegar.

Dyma oedd y tro cyntaf erioed i bobl yn y DU gael mynediad at ofal iechyd heb orfod talu.

Mae staff y GIG yng Nghymru hefyd wedi cael codiad i'w cyflogau, ar ôl Ysgrifennydd Iechyd Cymru, Vaughan Gething, gyhoeddi cytundeb cyflog newydd.

Yn ôl Mr Gething, mae'r cynnig newydd "yr un fath ac mewn rhai achosion yn mynd y tu hwnt i gytundeb cyflog newydd y GIG yn Lloegr".

Ymysg y digwyddiadau sydd wedi'u trefnu, bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yn mynychu digwyddiad yn y Senedd.

Bydd Tywysog Cymru a Duges Cernyw yn ymweld ag Ysbyty Aneurin Bevan ym Mlaenau Gwent ble mae disgwyl iddyn nhw fynychu te parti a chwrdd â chleifion a staff yr ysbyty.

Image caption Bydd Gruff Rhys yn perfformio cân sydd wedi'i chyfansoddi'n arbennig i'r gwasanaeth iechyd

Ymysg y dathliadau yn y Senedd, bydd babi cyntaf y GIG, Aneira Thomas, yn siarad a bydd nifer o arddangosfeydd yno.

Bydd Gruff Rhys o'r Super Furry Animals hefyd yn rhyddhau cân sydd wedi'i chyfansoddi'n arbennig i'r gwasanaeth iechyd.

Fe fydd yn perfformio'r gân, o'r enw 'No Profit In Pain' sydd wedi'i chomisiynu gan Theatr Genedlaethol Cymru, y tu allan i Gastell Caerdydd am 11:30.