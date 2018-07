Mae Theresa May wedi cael ei chryfhau yn sgil ymddiswyddiadau diweddar o gabinet Llywodraeth y DU, yn ôl AS o Gymru.

Fe ymddiswyddodd yr Ysgrifennydd Tramor Boris Johnson a'r Ysgrifennydd Brexit David Davis o ganlyniad i gynllun Brexit diweddaraf y prif weinidog.

Ond dywedodd Guto Bebb nad oedd yn credu bod her i arweinyddiaeth yn debygol o ddigwydd yn y dyfodol agos.

Yn ôl Mr Bebb, sy'n weinidog yn yr Adran Amddiffyn, mae nifer o ASau yn gweld ymddiswyddiad Mr Johnson fel "gweithred hunanol".

Daeth ymddiswyddiad Mr Johnson ychydig cyn i Mrs May drafod y cynllun Brexit newydd yn Nhŷ'r Cyffredin ddydd Llun.

Mae Jeremy Hunt bellach wedi cael ei benodi i'r swydd honno, gyda Dominic Raab yn cael ei benodi'n weinidog yn yr Adran Brexit, yn dilyn ymadawiad Mr Davis.

'Dim pleidlais diffyg hyder'

Wrth siarad ar raglen y Post Cyntaf ddydd Llun, dywedodd Mr Bebb nad oedd yn credu y bydd pleidlais diffyg hyder, a phetai un yn cael ei chynnal yna byddai Ms May yn "ennill yn gyfforddus".

Dywedodd AS Aberconwy bod ymddiswyddiad Mr Johnson yn cryfhau'r gefnogaeth sydd gan Ms May gan ASau Ceidwadol sydd eisiau delio â Brexit mewn ffordd "bragmataidd".

Mae Mr Bebb wedi beirniadu aelodau eraill o'r blaid yn ddiweddar am eu hagwedd tuag at y prif weinidog.

"Dwi'n meddwl bod penderfyniad Boris Johnson i ymddiswyddo yn weithred hunanol, a dwi'n meddwl fod yna ddicter tuag ato ymysg aelodau'r blaid," meddai.

"Roedd yna deimlad fod angen amddiffyn y prif weinidog rhag unigolyn sydd wedi gwneud penderfyniad er fudd ei hun."

Er hyn dywedodd fod rhai ar y meinciau cefn yn cydymdeimlo â Mr Davis, nid oherwydd eu bod nhw'n cytuno a'i safbwynt, ond oherwydd y gred iddo gael ei "wthio i'r ymylon yn y broses o wneud penderfyniadau".