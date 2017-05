Cliciwch am y diweddara' ar 4 Mai

Mae gwrandawiad wedi clywed sut aeth cynorthwyydd dosbarth ati i ddwyn arian oedd i fod ar gyfer elusen a'i roi i gyflenwr cyffuriau oedd yn bygwth ei mab.

Roedd Ysgol Gynradd Glanhowy ym Mlaenau Gwent wedi codi £287 ar gyfer elusen ond fe roddodd Caroline Hannigan yr arian i'r cyflenwr cyffuriau.

Clywodd y gwrandawiad bod Ms Hannigan yn "edifar" am yr hyn roedd hi wedi ei wneud ac eisiau mynd yn ôl i weithio yn yr ysgol. Mae hi bellach wedi talu'r arian yn ôl i'r elusen.