Abazungu 2 muri Afrika y'epfo bagirijwe guhohotera umwirabura
Sentare muri Afrika y'epfo yagirije abazungu babiri b'abarimyi icagaha co guhohotera umugabo w'umwirabura, mu kumushira mw'isandugu y'abapfuye.
Bamushize mw'iyo sandugu bamutera ubwoba mu kumubwira ko baza kumushirako peterori bamuturire ari muzima.
Igihe Victor Mlotshwa yihagararako, bivugwa ko abo barimyi bamubwiye ko bagire bashire inzoka mw'iyo sandugu yarimwo.
Urubanza rwa Willem Oosthuizen na Theo Jackson vyitezwe ko rutangura mu mpera z'ukwezi kw'indwi.
Bafashwe mu kwa cumi na rimwe guheruka nyuma y'aho habonekeye video yerekana ivyo bagirizwa, yashizwe kuri internet.
Bavuga ko bwana Mlotshwa yari yavogereye itongo ryabo ngo akaba yari akwiye guhabwa icigwa.