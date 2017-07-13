Trump: Icuka ni ciza ku kirimba uravye ibivugwa ku Burusiya
Prezida Donald Trump yavuze ko icuka ku kirimba ari ciza naho haguba haba amatohoza ku nyifato y'Uburusiya mu matora aherutse.
Yabwiye itororokanirizo ry'amakuru rya Reuters ko ubutegetsi bwiwe "bukora neza cane".
Prezida kandi yavugiye umuhungu wiwe, biheruka kugaragara ko yabonanye n'umushingwamanza w'Uburusiya mu gihe hariko haraba imyiyamamazo y'umukuru w'igihugu.
'Nta mabanga ya Trump Uburusiya bubitse'
Ibinyamakuru vyo muri Amerika vyavuzeko mu biro vy'umukuru w'igihugu babuze ayo bacira n'ayo bamira kubera iyo nkuru, nk'uko vyandikwa na Washington Post.
Donald Trump Jr yabonanye na Natalia Veselnitskaya yizeye ko afise inkuru z'ibanga zo kubangamira uwo bari bahanganye na se mu matora, Hillary Clinton.
Trump Jr yabwiye Fox News ko iyo nama isa n'uko ata co yari imaze, kandi yayitakajemwo iminota 20 ariko aremera ko vyari bikwiye ko avyifatamwo ukundi.
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Sbatavuga rumwe na we bavuga ashobora kuba yararenze ku mategeko y'igihugu.