Amnesty Inter isaba amatohoza kubicwa batavuga rumwe na reta ya Kenya

Image caption Amnesty International ivuga ko abantu batatu bamaze kwicwa mu bisagara vya Nairobi na Kisumu

Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu, Amnesty International risaba igipolisi ca Kenya kugira amatohoza ku bwicanyi bugirirwa abatavuga rumwe na reta bari mu myiyerekano.

Iryo shirahamwe rihamagarira abategetsi ba kenya kugira amatohoza ku bivugwa ko igipolisi ca cishe abantu bari mu myiyerekano yo kwiyamirize ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu mw'ijoro ryakeye.

Mu gihe abashigikiye Uhuru Kenyatta bari mu munezero mu turera afisemwo abanywanyi benshi, inyuma y'aho atangajwe ko ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu, abashigikiye uwo batavuga rumwe na we, Raila Odinga, na bo baciye bihereza amabarabara i Nairobi no mu ntara ya Kisumu, biyamiriza ivyavuye mu matora.

"Igisata kijejwe amatohoza mu gipolisi, IPOA, gitegerezwa gutanguza amatohoza ata ho yegamiye ku bivugwa ko habaye ubwicanyi buvugwa w'abatavuga rumwe na reta, aho bigaragaye ko vyabaye, ababikoze bagashikanwa imbere y'ubutungane," ni ko Muthoni Wanyeki arongoye ishirahamwe Amnesty International mu karere ko mu buseruko bwa Afrika no mu karere k'ibiyaga binini yavuze.

"Umuntu wese arafise uburenganzira bwo kugira imyiyerekano, ntibikwiye rero ko akubitwa, akomeretswa canke yicwa azize gukora ivyo uburenganzira bwiwe bumurekurira."

Image caption Igipolisi catanye mu mitwe n'abayoboke ba Raila Odinga i Dandora mu gisagara ca Nairobi muri Kenya

Amnesty international ivuga ko ifise amakuru yizeye neza ko umuntu umwe yishwe arashwe n'igipolisi mu karere ka Kibera mu gisagara ca Nairobi, abandi babiri bakaba biciwe mu karere ka Kondele mu gisagara ca Gisumu, mu gihe abandi bakomeretse.

"Igipolisi gitegerezwa kugira ibikenewe vyose mu gukingira abari mu myiyerekano. Gitegerezwa gushira imbere ibiganiro mu kugabanya agashavu , bagakoresha inguvu n'ibigwanisho bicira umuriro mu gihe uburyo buciye mu mwumvikano bwananiranye, kandi mu gihe bikenewe gusa ko ubuzima bw'abantu bukingirwa, " uko ni ko Muthoni Wanyeki yavuze.

Yongeyeko ko gukoresha inguvu zirenze urugero bibujijwe mu mategeko ya Kenya na mpuzamakungu, ko rero bategerezwa kuvyirinda uko vyogenda kose.