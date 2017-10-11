Indege z'intambara za Amerika mu myimenyerezo muri Korea

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Izo ndege zo gutera bombe zahagurutse zivuye mw'izinga rya Guam

Amerika yasubiriye kugira imyimenyerezo ya gisirikare iri kumwe na Korea y'epfo, aho indege zibiri z'intambara zikorora bombe zagurutse hejuru y'izinga rya Korea.

Izo ndege zigenewe kugira ibitero zo mu bwoko bwa B-1B zagurutse mu kirere ziri kumwe n'indege z'intambara za Korea y'epfo zo mu bwoko bwa F-15K.

Izo ndege zagize iyo myimenyerezo yo gutera amabombe hasi ziri mu kirere mu mazi yo mw'ibahari ya Korea y'epfo.

Iyo myimenyerezo yabaye mu gihe hari ukurabana ribi hagati ya Amerika na Korea ya ruguru kubera umugambi w'ico gihugu w'ibigwanisho ruhonyanganda.

Mu misi iheze, Korea ya ruguru yaragerageje ivyo bigwanisho ku ncuro ya gatandatu, yongera itera ibisase hejuru y'Ubuyapani incuro zibiri zose mu misi ya vuba.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Mu kwezi kw'umunani, Trump yavuze ko Kim Jong-un azicuza mu gihe yobangamira umutekano w'izinga rya Guam

Mw'ijambo yashikirije muri Onu, Trump yavuze ko Kim Jong-un ari " mu rugendo rwo kwiyahura".

Kim na we yavuze ko Trump ari nk'umutama atakigira ubwenge, ko yiyemeje kumukosora.