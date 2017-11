Uburaya ngo ntibufata abimukira nk'abantu

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Abimukira b'abanyafrika bagerageza gushika i Buraya ngo babeho neza kurusha

Igisata ca Onu citaho agateka ka zina muntu kivuga ko inyifato y'ibihugu vya Buraya mu gufata abimukira mu kiyaga Méditerranée no ku basubiza inyuma mu gihugu ca Libiya, ko itabereye kiremwa muntu.

Mu cegeranyo casohorewe i Geneva, Zeid Raad Al Hussein yavuze ko abimukira b'abanyafrika babayeho nabi mu mabohero yo mu gihugu ca Libiya.

Yavuze ko ibihakoregwa bitabareye kiremwa muntu.

Ku bitigiri vyasohowe na Leta ya Tripoli, abimukira 20000 nibo bapfungiwe muri Libiya.

Mu kwezi guheze, abanyororo babwiye abakora itohoza ba Onu ko bakubitwa, bakanahohotegwa ku bijanye n'igitsina.

They described being packed into warehouses without functioning toilets.