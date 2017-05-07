Koreya y'Amajyaruguru yafunze Umunyamerika Kim Hak-song'

Uwufise ububasha kw’isanamu PUST Image caption Kim Hak-song bivugwa ko yakoreraga kaminuza yitwa 'Pyongyang University of Science and Technology'

Koreya y'Amajyaruguru iravuga ko yataye mui yombi Umunyamerika ukekwaho "ibikorwa bihungabanya" leta.

Ikigo cy'itangazamakuru cya leta KCNA kiravuga ko Kim Hak-song yakoraga kuri kaminuza ya Pyongyang yigisha iby'ikoranabuhanga na siyansi; University of Science and Technology (PUST).

Mu myaka yashize Leta Zunze Ubumwe zashinje Koreya y'Amajyaruguru guta muri yombi abenegihugu ba Amerika igamije kubakoresha nk'ibitambo.

KCNA yavuze ko urwego rubishinzwe ruri gukora iperereza rirambuye ku byaha biregwa Kim Hak-song.

Nta bisobanuro bihagije ikigo cy'itangazamakuru cyatanze.

Kim Sang-duck yatawe muri yombi mu kwezi kwa Kane kubera kuregwa gushaka guhirika ubutegetsi.

Mu mwaka ushize, Koreya y'Amajyaruguru yakatiye Umunyamerika Kim Dong-chul gukora imirimo y'agahato mu myaka 10 kubera gukora ubutasi.

Yanakatiye umunyeshuri Otto Warmbier imyaka 15 y'imirimo y'agahato kubera kugerageza kwiba impapuro zari zanditseho gahunda za poropagande za leta.