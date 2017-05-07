Ubudage: Isaka ry'ibirango by'aba Nazi mu bigo bya gisirikare

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Minisitiri w'ingabo mu Budage (hagati) avuga ko gushimagiza amatwara y'abanazi nta mwanya bifite mu girisikare cy'Ubudage.

Umugaba w'ingabo mu Budage yategetse ko ibigo byose bya gisirkare bisakwa, nyuma y'uko ibirango by'aba Nazi zivumburiwe mu bigo bibiri.

Ingofero ebyiri zo mu bwoko bwa kasike (casques/helmets) zo mu gihe cy'Intambara ya Kabiri y'Isi yose zari ku mugaragaro mu kigo kimwe cya gisirikare ahitwa Donaueschingen mu majyaruguru y'Ubudage.

Ibindi birango nk'ibyo byerekana amarangamatwara y'aba Nazi byavumbuwe ku musirikare watawe muri yombi mu kwezi gushize kubera gushaka gutega ibisasu yiyise impunzi.

Minisitiri w'ingabo, Ursula von der Leyer, yavuze ko atazihanganira ibitekerezo bishimagiza by'igisirikare cyo mu bihe by'aba Nazi.

Yananenze bamwe mu bayobozi b'ingabo kubera kunanirwa kurandura ibi bitekerezo.

Urwego rushinzwe gukumira iterabwoba mu gisirikare ruri gukora iperereza ku bintu 275 biranga amatwara y'ubuhezanguni ashingiye ku ba Nazi mu bigo bya gisirikare.