Moon Jae-in, umukuru w'igihugu mushasha wa Korea Yepfo

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Ku butegetsi bwa Moon Jae-in, Korea Yepfo ishobora guhindura politike yayo kuri Korea ya Ruguru

Abanyagihugu ba Korea Yepfo batoye ari benshi umugabo ashigikira umwidegemvyo, Moon Jae-in, nk'umukuru w'igihugu mushasha, niko ikigo cakurikiranye amatora cavuze.

Ku bw'ico kigo, Bwana Moon yaronse amajwi 41.4%, mu gihe uwumukurikira agendera ku vyiyumviro vya kera, Hong Joon-Pyo, yaronse amajwi 23.3%.

Bwana Moon yipfuza gukomeza ibiganiro na Korea ya ruguru, mu kugerageza guhindura ingendo yari ihasanzwe ya Korea Yepfo.

Ayo matora yatunganijwe igihe c'ayokurikiye kitarashika, inyuma yaho umukuru w'igihugu yahahora akuriweko icizere.

Park Geun-hye yagirizwa kuba yaretse somambike wiwe kunyonyora amahera y'amashirahamwe.

Yarahakanye ko ata kibi yigeze akora.