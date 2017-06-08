Amatora rusange mu Bwongereza2017: Ibiro by'amatora byafunze mu gihugu hose mu Bwongereza

Ibarura ry'amajwi ryatangiye mu Bwongereza nyuma y'amatora rusange yahamagajwe na Minisitiri w'Intebe Theresa May.
Ibiro by'amatora byafunzwe saa 22:00 ku isaha yo mu Bwongereza ndetse tumwe mu duce twatangiye gutangaza ibyavuye mu matora mu masaha yo mu gicuku kuri uyu wa Gatanu.
Hari abakandida barenga 2.700 bahatanira imyanya 533 mu nteko ishiga amategeko mu Bwongereza naho hanze yabwo igiteranyo ni 650.
Ibipimo by'amajwi byakusanyijwe na BBC, ITV ndetse na Sky birerekana ishyaka ry'aba Conservatives rishobora kuba rifite abadepite benshi mu nteko ishinga amategeko ariko rishobora kutagira ubwiganze.
Mu matora rusange ya 2015 hari abakandida 3.209 mu Bwongereza none muri uyu mwaka abandi barenga 493 biyongereye kuri uyu mubare.
Aba baba ari bo bantu bishimye kurusha abandi bose batoye?
Aba bantu babonye icyo bahuriraho bamwenyura igihe bari bagiye ku biro by'itora.
#FirstTimeVoter (#uwatoye ku nshuro ya mbere)
Abatoye ku nshuro ya mbere bakoresheje urubuga nkoranyambaga rwa Twitter berekana ishema batewe no kwitabira amatora.
Amahirwe yo kwifotoza
Kuki utaboneraho umwanya wo kwifatira agafoto se?
Imbwa (n'andi matungo) ku biro by'amatora
Benshi mu batoye bakoresheje uburenganzira bwo bwabo bwo gutora banatembereza imbwa zabo.
Ibiro by'amatora bidasanzwe
Amazu bwite y'abantu, utubari ndetse n'amazu y'imesero rusange byakjoreshejwe mnk'ibiro by'amatora.
Polisi ku biro by'amatora
Ibihe by'amatora byaranzwe n'ibikorwa by'iterabwoba bibiri, i Manchester ndetse no mu murwa mukuru London, byatumye n'umwuka w'amatora uhinduka cyane.
Kubera iyo mpamvu, abantu benshi bagiye ku bio by'amatora mu mutekano ukaze.
Abategetsi batoye
Theresa May, Jeremy Corbyn, Caroline Lucas, Tim Farron na Paul Nuttall bose batoye.