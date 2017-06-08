Amatora rusange mu Bwongereza2017: Ibiro by'amatora byafunze mu gihugu hose mu Bwongereza

Image caption Ibarura ry'amajwi ryatangiye nyuma y'iminota 10 gusa ibiro by'itora bimaze gufunga ahitwa Sunderland

Ibarura ry'amajwi ryatangiye mu Bwongereza nyuma y'amatora rusange yahamagajwe na Minisitiri w'Intebe Theresa May.

Ibiro by'amatora byafunzwe saa 22:00 ku isaha yo mu Bwongereza ndetse tumwe mu duce twatangiye gutangaza ibyavuye mu matora mu masaha yo mu gicuku kuri uyu wa Gatanu.

Hari abakandida barenga 2.700 bahatanira imyanya 533 mu nteko ishiga amategeko mu Bwongereza naho hanze yabwo igiteranyo ni 650.

Ibipimo by'amajwi byakusanyijwe na BBC, ITV ndetse na Sky birerekana ishyaka ry'aba Conservatives rishobora kuba rifite abadepite benshi mu nteko ishinga amategeko ariko rishobora kutagira ubwiganze.

Mu matora rusange ya 2015 hari abakandida 3.209 mu Bwongereza none muri uyu mwaka abandi barenga 493 biyongereye kuri uyu mubare.

Uwufise ububasha kw’isanamu PA Image caption Abapolisi bitwaje intwaro ziremereye bari barinze ibiro by'amatora ahitwa Silksworth i Sunderland

Uwufise ububasha kw’isanamu Danny Lawson Image caption Udusanduku tw'amajwi twageze ahitwa Kendal ku kigo cy'imyidagaduro ahari kubarurirwa amajwi.

Uwufise ububasha kw’isanamu PA Image caption Ababikira bavuye gutorera ahitwa Tyburn kuri Paruwasi ya Mutagatifu John i London

Aba baba ari bo bantu bishimye kurusha abandi bose batoye?

Aba bantu babonye icyo bahuriraho bamwenyura igihe bari bagiye ku biro by'itora.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images/PA/Reuters Image caption Ahitwa Saltburn-by-the-Sea, mu gace ka South Kensington na Hyde Park abagiye gutora barimo bamwenyura

#FirstTimeVoter (#uwatoye ku nshuro ya mbere)

Abatoye ku nshuro ya mbere bakoresheje urubuga nkoranyambaga rwa Twitter berekana ishema batewe no kwitabira amatora.

Uwufise ububasha kw’isanamu Adrianna Bertola Image caption Uwitwa Adrianna Bertola aragira ati" Ndanezerewe! Ngiye gutora ku nshuro ya mbere"

Uwufise ububasha kw’isanamu Jacob Peat Image caption Jacob Peat aragira ati "Uburenganzira bwo gutora ni ikintu cyiza cyane"

Uwufise ububasha kw’isanamu Kate Khan Image caption Kate Khan aragira ati "Najyanye umuhungu wanjye gutora ku nshuro ya mbere"

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Ahitwa Arundel Lido abatoye babonye n'akanya ko kujya mu mazi koga

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Ahitwa East Hull ku kigo gikinirwamo iteramakofi, hatorewe ariko ntibyabujije n'abiterera amakofi gukomeza

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Umwe mu batoye yinywera ikawa cyangwa umutobe ahitwa Borough High Street

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Hari n'abajyanye n'imbwa zabo gufata agacupa, aha ni Oxfordshire

Amahirwe yo kwifotoza

Kuki utaboneraho umwanya wo kwifatira agafoto se?

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Umukobwa arifotoreza imbere y'ibiro by'itora ahitwa Tulse Hill, London

Uwufise ububasha kw’isanamu PA Image caption Uyu we yifotoreye imbwa ye hanze y'ahitwa Lillington Gardens i Pimlico, London

Imbwa (n'andi matungo) ku biro by'amatora

Benshi mu batoye bakoresheje uburenganzira bwo bwabo bwo gutora banatembereza imbwa zabo.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Imbwa itegereje shebuja ahitwa Howden, mu mjyaruguru y'Ubwongereza.

Uwufise ububasha kw’isanamu PA Image caption Naho ahitwa Brighton iyi mbwa nayo yari itegereje shebuja yitonze

Uwufise ububasha kw’isanamu Google Image caption Iyi nayo yicaye ituje itegereje ahitwa Stalybridge, Greater Manchester

Uwufise ububasha kw’isanamu WILL OLIVER Image caption Iyi rwose yo yiyicariye ku gatebe hanze y'akabari ahitwa Anglesea Arms i London

Uwufise ububasha kw’isanamu PA Image caption Si abantu bonyine bagiye ku biro by'amatora, hari n'abahisemo guherekezwa n'amafarasi yabo. Aha ni Bramshill, Hampshire

Uwufise ububasha kw’isanamu PA Image caption Iyi yo yiryamiye iruhukira ahari hateguriwe kujya abanyamakuru i Downing Street

Uwufise ububasha kw’isanamu Charlie Knowles Image caption Zimwe mu njangwe zahuriye ku biro by'amatora ahitwa Cambourne, Cornwall - mu gihe akanyamasyo kitwa Shelley kasaga n'akatangaye cyane

Uwufise ububasha kw’isanamu Toni Lambert Image caption Aka kanyamaswa nako kari kagiye ku biro by'amatora

Ibiro by'amatora bidasanzwe

Amazu bwite y'abantu, utubari ndetse n'amazu y'imesero rusange byakjoreshejwe mnk'ibiro by'amatora.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Iyi nyubako yakoreshejwe nk'ibiro by'amatora ahitwa West Blatchington Windmill hafi ya Brighton

Uwufise ububasha kw’isanamu PA Image caption Aka kabari kitwa White Horse Inn kari Priors Dean, Hampshire, kafunguye kare kugira ngo abakiriya baze...

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption ... Abafasha abaje gutora bafashe ikawa mbere y'uko abatora begera ku biro by'itora byari byashyizwe mu imesero ahitwa Headington, Oxford

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Umuturage yinjira ku biro by'itora byari byashyizwe mu igaraji ahitwa Coulsdon, mu majyepfo ya London

Uwufise ububasha kw’isanamu PA Image caption Hanyuma rero, hari n'imodoka ifatwa nk'inzu yakoreshejwe nk'ibiro by'itora ahitwa Gange Farm i Garthorpe, Leicestershire

Polisi ku biro by'amatora

Ibihe by'amatora byaranzwe n'ibikorwa by'iterabwoba bibiri, i Manchester ndetse no mu murwa mukuru London, byatumye n'umwuka w'amatora uhinduka cyane.

Kubera iyo mpamvu, abantu benshi bagiye ku bio by'amatora mu mutekano ukaze.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Umupolisi wari uhagaze hanze y'ibiro by'itora ahitwa Tower Hamlets, London

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Abandi bapolisi bari bari ku bindi biro by'itora ahitwa i Sonning, Berkshire

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption I Bradford naho abapolisi barindaga umutekano

Abategetsi batoye

Theresa May, Jeremy Corbyn, Caroline Lucas, Tim Farron na Paul Nuttall bose batoye.

Uwufise ububasha kw’isanamu PA Image caption Ibitwenge ni byose kuri Minisitiri w'Intebe Minister Theresa May n'umuyobozi w'ishyaka rya Labour Jeremy Corbyn, bose batoye kuri uyu wa Kane