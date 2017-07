Umushikiranganji wa mbere wa Iraq yakeje abanyagihugu ku ntsinzi ya Mosul

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP/Getty Images Image caption Haider al-Abadi, akeza abasirikare Mosul

Umushikiranganji wa mbere Haider al-Abadi, yakeje igisirikare n'abanyagihugu ba Iraq akaba yitezwe gushirikza ijambo ryo kwigina intsinzi.

Kuri uyu w'Imana hari hiriwe amakuru avuga ko intambara zigikomeza, kandi haboneka ibigundu vy'imyotsi hejuru y'umuji.

Biravugwa ko abagwanyi 30 bishwe igihe bagerageza guhunga bava muri Mosul.

IS n'ubu iracavugwa mu duce two mu butengero no mu bumanuko bwa Mosul.

Kandi vyitezwe ko abo bagwanyi ba IS bakomeza ibitero vy'ubwiyahuzi n'intambara yo gucenegera mu bice bitandukanye bakuwemwo vyo mu gihugu.