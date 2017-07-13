Prezida Lula da Sliva yaciriwe gupfungwa amezi icenda azize igiturire
Uwahoze ari prezida wa Brezil, Luiz Ignacio Lula da Silva, yaciriwe gupfungwa imyaka icenda n'igice ku caha kimwe muri bitanu yagirizwa.
Lula yabaye mu bukene kuva akiri umwana hanyuma aza kuba umwe mu bakuru b'ibihugu bakunzwe cane muri Brezil.
Uwo mutegetsi yahoze arongoye urunani rwamenyekanye cane mu makungu kubera politike yarwo yatumwe ubuzima bw'abanyagihugu bwisununura.
Igipolisi ca Brezil casatse inzu ya bwana Lula
Ariko ubu ibintu vyahindutse, aho basanze yaremeye igiturire c'umuliyoni w'amadolari yubakishijwe inzu y'igorofa yo kuruhukiramwo vyakozwe na kompanyi y'ubwubatsi muri Brezil yitwa OAS.
Ico gihano gitanzwe mu gihe Lula yaheruka kuvuga amajambo akarishe ko afise umugambi wo gusubira kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka.
Perezida Dilma Roussef mu mazi abira
Lula yahakanye ivyo yagirizwa vyose, avuga ko ata caha na kimwe yigeze akora cotuma atabwa mu mvuto, mu gihe abamuburanira bavuga ko bagiye kwunguruza urwo rubanza.
Muri ico gihe nyene, umugwi w'inama nshingamateka muri Brezil uriko urihweza ko worekurira sentre kwumviriza urubanza rw'igiturire kivugwa kuri prezida w'ico gihugu Michel Temer.
Temer yitwariwe mu kwezi guheze ko yakiriye igiturire c'ikompanyi ikomeye cane ihingura inyama.
Vyitezwe ko uwo mugwi w'abashingamateka utora kuri ico kibazo ejo aho bukera.
Mu gihe vyokwemezwa, ico kibazo kizoca kija mu minwe y'abashingamateka bose, aho hazoba hakenewe amajwi angana na kimwe ca gatatu kugira prezida ashikanwe imbere ya sentare.