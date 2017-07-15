Abantu 33 baketsweho cholera i Nairobi

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Mu kwezi gushize hari abantu banduye cholera bari mu nama i Nairobi (iyi foto yafatiwe i Kibera mu mujyi wa Nairobi muri 2015)

Abashinzwe ubuvuzi muri Kenya baravuga ko hari abarwayi 33 baketsweho indwara ya cholera muri kino cyumweru mu bitaro biri mu murwa mukuru Nairobi.

Kuwa gatanu, ibitangazamakuru byo muri Kenya byavuze ko abaminisitiri babiri bajyanjwe mu bitaro nyuma yo kugaburirwa mu muhango wabereye mu kigo cyakira amanama mpuzamahanga kitiriwe Kenyatta muri uwo mujyi .

Ntabwo byahise bimenyekana niba bari banduye indwara ya cholera cyangwa se niba ari ibiryo bariye byari bifite ubundi bwandu.

Mu kwezi gushize abantu babariwa muri mirongo bari mu nama ku buzima mu ihoteli i Nairobi banduye indwara ya cholera.