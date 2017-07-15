Abantu 33 baketsweho cholera i Nairobi
Abashinzwe ubuvuzi muri Kenya baravuga ko hari abarwayi 33 baketsweho indwara ya cholera muri kino cyumweru mu bitaro biri mu murwa mukuru Nairobi.
Kuwa gatanu, ibitangazamakuru byo muri Kenya byavuze ko abaminisitiri babiri bajyanjwe mu bitaro nyuma yo kugaburirwa mu muhango wabereye mu kigo cyakira amanama mpuzamahanga kitiriwe Kenyatta muri uwo mujyi .
Ntabwo byahise bimenyekana niba bari banduye indwara ya cholera cyangwa se niba ari ibiryo bariye byari bifite ubundi bwandu.
Mu kwezi gushize abantu babariwa muri mirongo bari mu nama ku buzima mu ihoteli i Nairobi banduye indwara ya cholera.