Erdogan yashimye abashyigikiye leta ye

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters

Perezida wa Turikiya, Reception Tayyip Erdogan, yashimye abantu, barimo abadepite, avuga ko barwanye kuri demokarasi na leta ye.

Yavuze kandi ko ashyigikiye igihano cy'urupfu ku bagize uruhare mu gikorwa cyo kugerageza guhirika ubutegetsi bwe.

Kuwa gatandatu mu mijyi ya Istanbul na Ankara muri Turikiya abantu benshi bahuriye hamwe ngo bibuke umwaka ushize bamwe mu basirikare bagerageje guhirika ubutegetsi bikabapfubana.

Abo basirikare icyo gihe barashe ku nyubako za leta kandi banarasa ku baturage b'abasivili muri icyo gikorwa cyabapfubanye.

Abantu barenga magana abiri na mirongo itandatu bahasize ubuzima.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Abantu babarirwa mu bihumbi bahuriye ku kiraro cyahindutse ikimenyetso cy'abarwanyije coup d'etat

Abantu 2196 bakomeretse barwanya bamwe mu basirikare barimo bagerageza guhirika ubutegetsi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka ushize.

Guhera icyo gihe leta ya Turikiya yatangiye guhiga bukware abagize uruhare muri icyo gikorwa.

Imaze kwirukana abakozi ba leta barenga ibihumbi 150 naho abantu bagera ku bihumbi 50 batabwa muri yombi.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Abaturage b'abasivile bafashije mu kuburizamo ihirikwa ry'ubutegetsi

Ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo kubera impamvu nyinshi zirimo kutabasha gushyigikirwa n'inzego zo hejuru mu gisirikare ndetse no kudashyigikirwa n'abaturage.