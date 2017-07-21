Umuvugizi wa Perezida Trump yeguye
Ikinyamakuru the New York Times kiravuga ko Bwana Spicer yeguye kubera ko atari yishimiye ishyirwaho rya Anthony Scaramucci ku mwanya w'ubuyobozi bw'ibiro bishinzwe itangazamakuru muri White House.
Iki kinyamakuru kivuga kandi ko Spicer w'imyaka 45 atekereza ko ishyirwaho ry'uyu mugabo kuri uwo mwanya ari ikosa rikomeye Perezida Trump yakoze.
Hari hashize ibyumweru Sean Spicer ataboneka cyane imbere ya za kamera za televiziyo.
Sean Spicer mu mezi atandatu amaze kuri uwo mwanya yahanganye cyane n'abanyamakuru asobanura politiki za perezida Trump.
Anthony Scaramucci agiye gusimbura Mike Dubke weguye mu kwezi kwa gatanu.
Kuva yakwegura, Sean Spicer yafatanya akazi ko kuba umuvugizi wa Perezida no kuba umukuru w'ibiro bishinzwe itangazamakuru mu gihe cy'agateganyo.
Bwana Scaramucci ni umuterankunga ukomeye w'ishyaka ry'aba Republicains riri ku butegetsi akaba yaranashinje ikigo cy'ishoramari cyitwa SkyBridge Capital.