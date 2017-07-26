Trump: Abifata nka'abite ibitsina bibiri ntibashobora kujya mu gisirikare cya Amerika
Perezida Donald Trump yatangaje ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kitazemera abantu bifata nk'abafite ibitsina bibiri, mu cyongereza bita transgender.
Bwana Trump yavuze ko batazakirwa mu rwego rw'ingabo urwo ari rwo rwose.
Icyemezo cye kivuguruje icy'uwamubanjirije, perezida Barack Obama.
Bwana Trump yakoresheje urubuga nkoranyamabaga rwa Twitter avuga ko yafashe icyemezo amaze kuganira n'aba jenerali ndetse n'abahanga mu ngabo.
Yongeyeho ko aba transgender babera umutwaro igisirikare kandi batakazwaho amafaranga menshi mu buvuzi.
Minisiteri y'ingabo, Pentagon, yavuze ko iri butangaze amabwiriza mashya kuri iki kibazo vuba.
Umunyamatego w'impirimbanyi irengera uburenganzira bw'aba transfender yavuze ko ibyatangajwe na Trump biteye inkeke kandi birimo ubujiji.