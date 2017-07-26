Imirwano yateye imiryango itera inkunga guhagarika ibikorwa muri CAR
Ibiro by'Umuryango w'Abibumbye muri Repubulika ya Centre Afurika byavuze ko imirwano ikomeye yateye imiryango itera inkunga guhagarika ibikorwa mu mijyi itatu.
iyo mijyi ni Bangassou, Kaga Bandoro, na Zemio.
Imiryango itera inkunga yavuze ko kuva muri utwo duce byateye abantu kubura ibiryo ndetse na serivisi z'ubuvuzi.
Ibi bije nyuma y'imirwano ikakaye iheruka ahanini ishingiye ku mwiryane w'amadini, yashyamiranyije imitwe y'inyeshyamba muri Centre Afurika.