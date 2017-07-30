Polisi muri Australiya yaburijemo 'umugambi wo guhanura indege'
Minisitiri w'Intebe wa Australiya, Malcolm Turnbull yavuze ko polisi ishinzwe gukumira iterabwoba muri yaburijemo umugambi wo guhanura indege.
Ibi Bwana Turnbull yabivuze nyuma y'uko abantu bane batawe muri yombi i Sydney.
Abakora iperereza bafashe ibintu bifitanye isano n'ikorwa ry'ibintu biturika byari kwifashishwa mu guhanura indege mu gihe cy'ibikorwa by'isaka bakoze mu ngo.
Yavuze ko umutekano wakajijwe ku bibuga by'ndege bigurukiraho indege z'imbere mu gihugu n'izo ku rwego mpuzamahanga.
Ikigo cy'itangazamakuru ABC muri Astraliya cyavuze ko ibikorwa by'isaka byakozwe na polisi byabereye mu mujyi wa Sydney mu nkengero za Surry Hills, Lakemba, Wiley Park na Punchbowl.
Urugero rw'inkeke z'iterabwoba ruracyari ku rwego "rushoboka".
Umukuru wa polisi muri Asutraliya, Andrew Colvin yavuze ko abagabo bane bose batawe muri yombi bakekwaho kugira ihuriro n'umugambi w'ubutagondwa wa kiyisilamu.