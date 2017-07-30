Kenya: Polisi yishe uwagabye igitero ku nzu ya Ruto

Image caption Abapolisi bahanganye n'umugabo wari wateye ku nzu ya Bwana Ruto

Polisi muri Kenya iravuga ko yishe irashe umuntu wari wagabye igitero ku nzu ya Perezida wungirije, William Ruto.

Kugota inzu no kugerageza kurwanya uwo muntu byafashe amasaha menshi.

Bwana Ruto n'umuryango we ntibari bari mu rugo igihe igitero cyabaga mu mujwi wa Eldoret uri mu burengerazuba.

Polisi yavuze ko uwo mugabo yari yinjiye mu gipangu nyuma yo gukomeretsa umupolisi wari urinze inzu akoresheje umupanga anamwiba imbunda ye.

Igitero kibaye iminsi micye mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa Munani.

Umuyobozi wa polisi Joseph Boinnet yabwiye itangazamakuru muri Kenya ko ubu noneho "ibintu byasubiye mu buryo".

Yagize ati:

"Ubu nta nkeke zigihari kubera ko yari umuntu umwe".

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Bwana Ruto yari yavuye mu rugo mbere y'uko igitero kiba.

Nta yandi makuru arambuye yatangajwe kuri iki gitero.

Hari urujijo ku makuru arebana n'umubare nyawo w'imbunda umurashi yakoresheje.

Bwana Boinnet yabwiye radiyo Capital FM ko imbunda imwe yonyine yari ifitwe n'ushinzwe umutekano ari yo yabonetse ahabereye igitero.

Cyakora, umuhuzabikorwa w'agace ka Rift Valley, Wanyama Musiambo, yabwiye abanyamakuru ko umurashi yakoresheje imbunda nyinshi amaze kwinjira mu bubiko bw'intwaro bwa polisi.

Mu nkuru y'ikigo cy'itangazamakuru Reuters, yagize ati:

"Dukurikije irasana ryabaye twatekereje ko yari umuntu urenze umwe kubera ko yakoresheje imbunda zirandukanye."

"Nyuma yo guhangana nawe twatahuye ko yari umurashi umwe, ariko kubera ko yari ari imbere mu nzu, yashoboraga guhindura icyerecyezo kubera ko yari afite intwaro kandi imbunda yakoreshaga ni izacu."

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Inzu ya Bwana Ruto iri ahitwa Sugoihafi y'umujyi wa Eldoret

Visi Perezida Ruto yari yavuye mu rugo amasaha macye mbere y'igitero, ajya mu bikorwa byo kwiyamamaza mu mujyi wa Kitale ari kumwe na perezida Uhuru Kenyatta.

Bwana Kenyatta ari kwiyamamariza gutegeka ku nshuro ya kabiri mu matora yo ku wa 08/08. Kuri uwo munsi hazaba n'amatora y'abadepite ndetse n'ay'uturere.

N'ubwo amatora yo mu mwaka wa 2013 yaranzwe n'ituze, ayo muri 2007 yaranzwe n'imvururu zateye impfu z'abantu 1.000 abandi bagera ku 600.000 bava mu byabo.