Perezida wa Venezuwela Maduro yashimye ibyavuye mu matora nk'intsinzi ikomeye

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Abagize guverinoma bishimiye intsinzi y'amatora ariko abatavuga rumwe nayo bayamaganye.

Abayobozi b'akanama k'amatora muri Venezuwela bavuze ko ubwitabire bw'amatora bwageze ku kigero cya 41,5%, ariko iyi mibare ntiyemerwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi.

Ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ryavuze ko 88% by'abatora bifashe ndetse ryanze kwemera ibyavuye mu matora. Ryanahamagariye abantu kongera kwigaragambya kuri uyu wa Mbere.

Amatora yo ku Cyumweru yaranzwe n'ibikorwa by'urugomo, byarimo n'imyigaragambyo myinshi yaguyemo abantu bagera ku 10.

Perezida Nicholas Maduro yashimye ibyavuye mu matora avuga ko ari "itora ry'impinduramatwara."

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Perezida Nicholas Maduro yavuze ko ibyavuye mu matora ari intsinzi ikomeye

Bwana Maduro yatanze imbwirwaruhame ndende kuri televiziyo nyuma yo gutangaza ibyavuze mu matora.

Ryari ijambo ry'intsinzi kui we ndetse no ku bakunzi be ariko umunsi umwe nyuma y'imyivumbagatanyo n'imvururu mu mihanda, iyi yari intsinzi idashimitse.

N'ubwo yavuze ko iyi yari urugero rw'intsinzi y'ubwisanzure, abamunenga bamushinja kunyereza amajwi ndetse n'iterabwoba kandi benshi ntibemera imibare y'ibyavuye mu matora.

Aya matora arerekana ukuntu igihugu kirimo ibice bibiri. Perezida ntiyitaye ku bantu benshi babarirwa muri za miliyoni bamagana aya matora.

Ku Cyumweru uburakari bwagaragaraga ku mihanda ya Caracas yarimo ikivunge cy'abantu bigaragambya bahangara amabwiriza ya leta yo guca imyigaragambyo, bategereje guhangana n'inzego za polisi.

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Umuyoboizi w'aklanama k'amatora (CNE), Tibisay Lucena, yatangaje ko "ubwitabire bw'amatora bwari hejuru cyane" buri hejuru ya miliyoni umunani z'abatoye.

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Kumenya umubare w'abantu bazitabira amatora ni cyo cyari ikibazo cy'ingenzi ku batavuga rumwe na leta ndetse na guverinoma

Kubera ko abatavuga rumwe na leta bari baranze kwitabira amatora kandi ntibanatange umukandida, byari ikibazo cyo kumenya uzatorwa ndetse no kumenya umubare w'abantu bazayitabira muri Venezuwela.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Abanya Venezuwela baba mu gihugu n'abatuye hanze yacyo bakoze imyigaraga,byo yamagana leta

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Indi myigaragambyo yitezwe mu gihugu ku wa Mbere

Venezuwela yanenzwe cyane n'umuryango mpuzamahanga.

Ku Cyumweru, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko iri gusuzuma ishyirwaho ry'ibihano bishya bigambiriye kwibasira urwego rw'ubucukuzi bwa peteroli. Amerika yamaze gufatira ibihano abantu 13 bo muri guverinoma ya Bwana Maduro.

Minisiteri y'Ububanyi n'amahanga muri Amerika yavuze ko izafata ibyemezo bwangu ku cyo yise, "abateguye ubutegetsi bw'igitugu".

Uhagarariye Amerika mu Muryango w'Abibumnbye, Nikki Haley, yamaganye ibyavuye mu matora avuga ko ari "baringa" kandi ari "intambwe mu nzira y'igitugu".