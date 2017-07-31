Scaramucci yirukanwe na Trump ku mwanya we muri White House
Uwari ushiznwe itumanaho mu biro bya perezida wa Amerika, Anthony Scaramucci, yirukanwe ku mirimo nyuma y'iminsi 10 gusa.
Uyu munyemari wahawe aka kazi ku wa Gatanu mu cyumweru gishize, yari yanenzwe bikomeye cyane n'abantu batandukanye nyuma yo guhamagara umunyamakuru agatuka bagenzi be mu buryo bw'imvugo nyandagazi irimo n'ibitutsi tutasubiramo hano.
Uwahoze akuriye abakozi muri White House, Reince Priebus, bombi basezeye ku kazi nyuma y'uko Bwana Scaramucci ahawe akazi.
Ibinyamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravuga ko yirukanwe bisabwe n'umuyobozi mushya ukuriye abakozi muri White House, John Kelly.