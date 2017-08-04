Amatora mu Rwanda: Kagame yatoreye mu mutekano ukomeye

Image caption Prezida Paul Kagame igihe co kwiyamamaza

Umukuru w'igihugu yahahora Paul Kagame yatoreye ahitwa Rugunga mu gisagara ca Kigali, umumenyeshamakuru wa BBC akaba yamenyesheje ko vyari bibujijwe ko bashika muri ico kibanza.

Bwana Kagame amaze imyaka 17 ku butegetsi ashobora kurongora igihugu iyindi myaka indwi ni yaramuka atowe.

Abamukunda bavuga ko igihugu cagumye gitekanye ku burongozi bwiwe kandi ko yagiteje imbere.

Abamunegura bavuga ko ahohotera abo batavuga rumwe.

Uwundi mukandida yatoye ni Bwana Franck Habineza wamamazwa n'ishyaka Green Party amaze gutorera mu karere ka Gasabo-Kigali City.

Yabwiye abanyamakuru ko yiteguye gutsinda amatora abonye amajwi 70%. Abajijwe aho akura iki cyizere, Habineza yavuze ko afite abantu benshi bamushyigikiye hirya no hino mu gihugu.

Mu gihe yaramuka atsinzwe yavuze ko yakwemera ibyavuye mu matora mu gihe byose byaba byanyuze jmu mucyo.

Image caption Bwana Habineza yatoye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe

Umukandida wa gatatu yitoje uno munsi ni Philippe Mpayimana.

Uyu mugabo w'imyaka 47 avuga ko aje gukuraho ubusumbane hagati y'abakire n'abakene.

Ikindi ngo arashaka gushimangira ikibazo cyo kuringaniza imbyaro ,umuryango nturenze abana batatu.

Image caption Philippe Mpayimana (hagati) ngo ntiyaronse abantu benshi igihe yiyamamaza

Gusa uko byagaragaye yiyamamaza ntiyashoboye kwegeranya abaturage benshi baza kumva imigambi ye.

Ibiro by'amatora byafunguwe saa moja za mu gitondo, abanyarwanda 6,897,076 barasabwa guhitamo perezida muri batatu biyamamaza.

Imihanda yerekeza ku biro by'amatora yose yatatswe amabara y'ibendera ry'igihugu.

Komisiyo y'amatora yasabye abaturage kwirinda kwambara ibyerekana umukandida bashyigikiye mu gihe bajya gutora.

Image caption Abanyagihugu bitavye amatora bakoreye ico gikorwa ku mashuli

Akanama kajejwe amatora wamenyesheje ko ushobora gutanga ibiharuro vy'ibanze uno munsi inyuma y'amatora.