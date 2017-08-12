Merkel ariyamamariza manda ya kane

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Umukuru wa leta y'Ubudage, Angela Merkel, yatangije ibikorwa byo kwiyamamariza manda ya kane ku butegetsi mu matora ateganijwe mu kwezi kwa cyenda.

Abwira abayoboke b'ishyaka rye rya Gikirisitu riharanira demokarasi - CDU - mu mujyi wa Dortmund, Madamu Merkel yavuze ko Ubudage bwitwaye neza.

Ariko yongeyeho ko isi iri mu bihe bitoroshye.

Mu ijambo ryibanze cyane ku bibazo by'imbere mu gihugu, umukuru wa leta y'Ubudage yavuze ko ishyaka rye rya CDU rishaka inganda zikomeye zikora imodoka no kwihutisha gukoresha ikoranabuhanga ry'ibihe tugezemo.

Abakurikiranira hafi ibya politiki mu gihugu cy'Ubudage baravuga ko abadage basa nkaho batifuza ko hagira igihinduka muri bino bihe bitoroshye isi irimo gucamo.

Ibipimo by'amajwi birerekana ko Angela Merkel ari imbere ho hagati ya 12% na 17% ku bo bahanganye bakomeye bo mu ishyaka rya Social Democrats riyobowe na Martin Schulz.