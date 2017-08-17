Umwe mu bayobozi bakuru ba al-Shabaab yishwe

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Umutwe wa al-Shabaab ukomeje kugenzura uduce twinshi two muri Somalia kandi ukunze kugaba ibitero shuma muri Kenya.

Leta ya Somalia iravuga ko umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa Al Shabaab yiciwe mu mujyi wa Jilib mu majyepfo y'igihugu.

Bivugwa ko yari afite uruhare mu bitero byinshi bya bombe byagabwe mu murwa mukuru Mogadishu.

Abandi barwanyi batandatu ba al-Shabaab bapfuye.

Abantu batuye muri ako gace bavuze ko hari n'umuryango w'abahinzi wiciwe mu gitero cyo mu kirere.

Leta ya Somalia yavuze ko igitero cyagabwe hifashishijwe abafatanyabikorwa mpuzamahanga, akenshi bivuze Leta zunze Ubumwe za Amerika imaze igihe itera inkunga igisirikare cya leta.

Umutwe wa al-Shabaab ukomeje kugenzura uduce twinshi two muri Somalia kandi ukunze kugaba ibitero shuma muri Kenya.