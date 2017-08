BBC yatanguje igisata gishasha mu rurimi rwa Pidgin

Image caption Abakozi b'igisata ca BBC Pidgin

Igisata gishasha ca BBC, kizoza kirashikiriza inkuru ku mbuga ngurukanabumenyi, catangujwe uyu musi aho kizokoresha ururimi rwa Pidgin, kikazoza kirashikiriza inkuru abantu baba mu burengero no hagati ku mugabane wa Afrika.

Pidgin ni rumwe mu ndimi zivugwa cane muri ako karere, n'ubwo rutaremezwa kumugaragaro.

Iyugururwa ry'ico gisata n'imwe mu ntambwe yo kwagura BBC World Service, ishami rya BBC rijejwe guwiragiza amakuru hanze y'Ubwongereza kuva mu 1940.

Iryo yagurwa ryashobotse kubera amahera yatanzwe na reta y'Ubwongereza mu 2016.

Pidgin kizokurikirwa ubu vuba n'ibindi bisata 10 bishasha vyo ku mugabane wa Afrika na Asia.

BBC World Service kandi itegura gutangaza amakuru menshi hifashishijwe video no gushira inguvu nyinshi mu mbuga ngurukana bumenyi.

WS yiteguriyr guteza imbere amakuru aca ku mboneshakure ku mugabane wa Afrika, harimwo gutanguza ibiganiro birenga 30 bishasha vyo ku mboneshakure, bizoza bita ngazwa n'imboneshakure zo mu bihugu vyo musi y'ubugaragwa bwa Sahara basanzwe bakorana.

Amakuru yo mu carabu no mu kirusiya azotezwa imbere cane bishimikije umugambi wa 2020.

y? - Where are you?