Koreya ya Ruguru yarase gahunda yayo y'ibisasu bya misile
Koreya ya Ruguru isa nk'iyahishuye amakuru ajyanye n'ibisasu bibiri bya misile itaragerageza, mu nkuru ijyanye n'uruganda rukora intwaro rwari rwasuwe na Kim Jong-un, umutegetsi w'ikirenga w'icyo gihugu.
Amafoto yatangajwe n'ibiro ntaramakuru bya leta ya Koreya ya Ruguru, KCNA, agaragaza ibishushanyo by'ibisasu bya misile zitwa Hwasong-13 n'izitwa Pukguksong-3.
Ni amafoto yo gukoresha mu nkuru ijyanye n'urugendo rwa Bwana Kim, igihe yasuraga inyubako iri ku ishuri rya gisirikari.
Si ubwa mbere Koreya ya Ruguru igaragaje "by'impanuka" amakuru ajyanye n'ibikorwa bikomeye bigaragara inyuma mu mafoto.
Abasesenguzi barabona ibi nk'uburyo bwo kuratira abanzi bayo ingufu zayo za gisirikari.