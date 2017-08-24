Koreya ya Ruguru yarase gahunda yayo y'ibisasu bya misile

  • 24 Ukw’umunani 2017
Igicucu cya Kim Jong-un kigaragara ku gishushanyo cya misile izwi nka Hwasong-13 mu gihe abandi bategetsi bakingirije igishushanyo cy'indi misile itererwa mu bwato bugendera mu nsi y'inyanja Uwufise ububasha kw’isanamu KCNA
Image caption Igicucu cya Kim Jong-un kigaragara ku gishushanyo cya misile izwi nka Hwasong-13 mu gihe abandi bategetsi bakingirije igishushanyo cy'indi misile itererwa mu bwato bugendera mu nsi y'inyanja

Koreya ya Ruguru isa nk'iyahishuye amakuru ajyanye n'ibisasu bibiri bya misile itaragerageza, mu nkuru ijyanye n'uruganda rukora intwaro rwari rwasuwe na Kim Jong-un, umutegetsi w'ikirenga w'icyo gihugu.

Amafoto yatangajwe n'ibiro ntaramakuru bya leta ya Koreya ya Ruguru, KCNA, agaragaza ibishushanyo by'ibisasu bya misile zitwa Hwasong-13 n'izitwa Pukguksong-3.

Ni amafoto yo gukoresha mu nkuru ijyanye n'urugendo rwa Bwana Kim, igihe yasuraga inyubako iri ku ishuri rya gisirikari.

Uwufise ububasha kw’isanamu KCNA
Image caption Iyi foto ifatiwe hejuru igaragaza ikibuga cy'indege za gisirikare cya Andersen ifite intego yo guha ubutumwa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika

Si ubwa mbere Koreya ya Ruguru igaragaje "by'impanuka" amakuru ajyanye n'ibikorwa bikomeye bigaragara inyuma mu mafoto.

Abasesenguzi barabona ibi nk'uburyo bwo kuratira abanzi bayo ingufu zayo za gisirikari.