Niger: Imyuzure yakuye mu ngo zabo ababarirwa mu bihumbi

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Imvura ikaze yaguye mu murwa mukuru Niamey guhera mu kwezi kwa gatandatu

Abategetsi mu murwa mukuru wa Niger, Niamey, bategetse abaturage babarirwa mu bihumbi kuva mu ngo zabo kubera imyuzure ikomeye.

Benshi ubu bacumbitse mu mashuri mu gihe abandi ntaho bafite ho kujya.

Imyuzure ikunze kuba mu gihugu cya Niger. Ariko uyu mwaka abantu barenga 40 bamaze gupfa kuva igihe cy'imvura cyatangira mu kwezi kwa gatandatu.

Imyubako nazo zarasenyutse, ndetse n'imihanda iracika mu bice byinshi by'igihugu. Amatungo amwe nayo yarapfuye.

Mu kwezi kwa gatanu, umuryango w'abibumbye waburiye ko abantu barenga ibihumbi 100 bafite ibyago byo kwibasirwa n'imyuzure.

Imyuzure yashyize abaturage mu kaga.

Ramatou Ali, umugabo uri mu kigero cy'imyaka 70 utuye mu gice cy'uburengerazuba mu nkengero za Niamey, yabwiye ikinyamakuru Jeune Afrique ati: "Turajya hehe? Twatakaje inzu zacu, amafaranga yacu n'imyenda yacu".

Mu mwaka ushize, imyuzure yibasiye abaturage babarirwa mu bihumbi ndetse ihitana n'abandi babarirwa mu macumi, cyane cyane mu turere tw'ubutayu twa Agadez na Tahoua.